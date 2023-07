«Per le Pmi soluzioni innovative, le erogazioni saliranno del 10%»

Qual è lo stato di salute delle imprese del territorio, dopo un biennio tra i più difficili degli ultimi 50 anni?

Chi era in difficoltà nel 2019 in questi 2 anni, tra Covid, guerra in Ucraina, inflazione e aumento dei tassi, non ha proprio la forza per guardare oltre.

Ma ci sono tanti altri che invece sono riusciti brillantemente a superare gli ostacoli. Questi pensano a strategie di espansione e ragionano di come riorganizzare le proprie catene del valore

in un contesto di cambiamento, forse strutturale. A questo si associa pure l’elemento dell’inflazione e dell’aumento

dei tassi di interesse.

Una condizione che dovrebbe favorire le soluzioni innovative di Friulia?

Certo. È proprio quando i tassi di interesse sono più alti che l’attenzione per le soluzioni che offre Friulia attirano maggiore attenzione. Noi siamo in questa fase: riceviamo molte richieste di valutazione, nella stragrande maggioranza dei casi da realtà solide e pronte a crescere. Aziende che cercano interventi le cui dimensioni in termini di valore sono un po’ più alti, in media, rispetto al passato. Soluzioni spesso legate ad un approccio più consulenziale e che vedono al centro, in alcuni casi, anche il tema dell’internazionalizzazione.