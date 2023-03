Per Porsche «il miglior risultato della storia». Dividendo da 911 milioni

Porsche sta inoltre rafforzando il proprio team IT con un proprio dipartimento guidato dal neoassunto Sajjad Khan. «Porsche continuerà a rafforzarsi in aree tecnologiche chiave, come lo sviluppo di software o batterie», ha aggiunto Meschke.

Dividendo da 911 milioni: ecco perché

Gli azionisti dovrebbero trarne vantaggio. Intanto per il 2022, è stato proposto un dividendo di 911 milioni di euro. Più un sovrapprezzo di cinque milioni per le azioni privilegiate, il totale ammonta a 916 milioni di euro. Ovvero 1 euro per azione ordinaria e 1,01 per azione privilegiata.

Il titolo a Francoforte scambiava in rosso (-3,5%) a fine mattinata. Nel 2023 è in positivo (+16%).