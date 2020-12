Per la prima volta una donna a capo della procura di Milano: è Francesca Nanni In magistratura dal 1986, la nuova pg di MIlano ha un carriera costellata di successi anche sul piano dell'emancipazione femminile

Per la prima volta nella storia della magistratura è una donna il nuovo di procuratore generale di Milano. L'incarico - in passato ricoperto tra gli altri anche da Francesco Saverio Borrelli, “padre” del pool Mani Pulite- è stato assegnato dal plenum del Csm a Francesca Nanni, 60 anni, di origini liguri e attualmente Pg a Cagliari. Resta però ancora lunga la strada per la parità di genere in magistratura. Le donne costituiscono la maggioranza dei giudici , ma gli incarichi direttivi in 3 casi su 4 sono in mani maschili. E tra i procuratori generali le donne sono solo il 14%.

Nanni ha avuto la meglio sul suo diretto concorrente, l'ex consigliere del Csm Fabio Napoleone, già procuratore di Sondrio e ora sostituto pg a Milano. La sua nomina è passata con 14 voti a favore. In magistratura dal 1986, la nuova pg di MIlano ha un carriera costellata di successi anche sul piano dell'emancipazione femminile: nel 2010 è stata la prima donna a diventare procuratore di Cuneo e otto anni dopo ancora la prima a essere nominata procuratore generale di Cagliari.

E' stata sempre pubblico ministero, sin dal suo primo incarico alla fine degli anni Ottanta alla procura di Sanremo. In quel periodo ha condotto l'indagine sul sequestro di persona a scopo di estorsione dell'imprenditore Claudio Marzocco, trasferito in Calabria e custodito per oltre un mese in Aspromonte: finì con il rilascio dell'ostaggio senza il pagamento del riscatto e con l'individuazione e l'incriminazione di alcuni dei suoi carcerieri.

Risale a quegli anni anche il procedimento per corruzione nell'assegnazione dell'organizzazione del festival di Sanremo, concluso con la condanna di alcuni pubblici amministratori locali (il sindaco pro-tempore e l'assessore al turismo) e dell'organizzatore dell'epoca Adriano Aragozzini. Dal settembre del 1992 si è trasferita presso la Procura di Genova, dove si è occupata dei reati contro la pubblica amministrazione, trattando, tra l'altro, procedimenti per corruzione e concussione che hanno coinvolto funzionari dell'Anas locali e nazionali.

E' stata anche alla procura distrettuale antimafia, dove le è stato affidato il territorio del ponente ligure, caratterizzato da importanti infiltrazioni mafiose. Anni segnati dalle indagini su associazioni a delinquere operanti, anche all'estero, nei settori del gioco d'azzardo, dell'usura, del riciclaggio e dell'importazione e traffico di sostanze stupefacenti dal Sudmerica e dal Marocco e poi dalle inchieste sul terrorismo internazionale e sul contrasto al finanziamento in particolare di quello di matrice islamica.