Coronavirus, per i professionisti lo smart working funziona ma per ora zero fatture

Sembra, insomma, che il riposizionamento non sia stato improbo. Anche se - avverte Deborah Righetti, 42 anni con studio a Modena, vicepresidente dell’Unione giovani dottori commercialisti - «non bisogna dimenticare alcune zone del Paese, come i comuni montani, che possono avere problemi di connessione a internet. Per il resto, il passaggio al lavoro da remoto può forse essere stato un po’ problematico per i colleghi più anziani, magari legati a un modello di attività tradizionale. Per quanto negli studi si sia, in generale, molto dematerializzato, soprattutto dopo la fattura elettronica».

Pure Righetti conferma l’aumento del lavoro. «Il problema - chiosa - sarà semmai quello di incassare le parcelle, perché tutto è rallentato e i pagamenti vengono posticipati».

I consulenti del lavoro

Anche per i consulenti del lavoro sono settimane impegnative: prima con le procedure di attivazione dello smart working e ora, purtroppo, con le pratiche per la cassa integrazione. «Io ho scelto di venire in studio, lasciando a casa i collaboratori - precisa Fabrizio Bontempo, titolare dell’omonimo studio torinese e presidente dei giovani consulenti del lavoro - dopo che la Regione Piemonte ha chiarito che gli studi professionali sono tra le attività che possono restare aperte, ma non nascondo che gestire le riunioni via Skype appesantisce i tempi rispetto agli scambi tra le scrivanie».

Sullo sfondo ci sono anche le preoccupazioni per il futuro :«Per senso di responsabilità, io come altri colleghi abbiamo avviato le richieste di ammortizzatori senza emettere alcuna fattura - aggiunge Bontempo - ma non so neanche quanti tra i miei clienti resteranno in attività nei prossimi mesi».