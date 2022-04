Per i profughi ucraini la protezione temporanea è la via veloce per l'accoglienza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un permesso di soggiorno della durata di un anno, prorogabile di sei mesi più altri sei, per un massimo di un altro anno, che può essere richiesto in Questura e dà l’accesso all’assistenza sanitaria, al mercato del lavoro e allo studio. È ciò che prevede la protezione temporanea, resa operativa dal Dpcm firmato il 29 marzo dal presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Il Dpcm attua la decisione europea 2022/382 del 4 marzo 2022 con cui il Consiglio dell’Unione europea ha attivato per la prima volta, per far fronte all’emergenza del conflitto in Ucraina, lo strumento della protezione temporanea, previsto oltre dieci anni fa dalla direttiva 2001/55/Ce. Sulla scorta della decisione Ue, il Dpcm fissa a partire dal 4 marzo 2022 la decorrenza della protezione temporanea.

La protezione temporanea

La protezione temporanea è una procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio (o di imminente afflusso massiccio) di sfollati provenienti da Paesi terzi che non possono rientrare nel loro Paese d’origine, una tutela immediata e temporanea, in particolare se c’è il rischio che il sistema d’asilo non possa far fronte all’afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone e dei richiedenti protezione.

La direttiva del 2001, quindi, mira a costituire un meccanismo di reazione rapida che da una parte tuteli le persone sfollate, e dall’altro non arresti il lavoro del sistema di asilo esistente, in Italia come negli altri Paesi europei, considerato che gli sbarchi non si sono mai arrestati.

Il Dpcm (che ricopia la decisione europea 2022/382), stabilisce che la protezione temporanea si applica: