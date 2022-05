Per i profughi ucraini stanziati 900 milioni. Online (e funziona) la piattaforma per i 300 euro

LE RISORSE DISPONIBILI Loading...

L’accoglienza diffusa

Il sistema dell’accoglienza diffusa prevede invece un contributo di 33 euro a persona al giorno (circa mille al mese), riconosciuto all’organizzazione del Terzo settore che ha messo a disposizione i posti per l’accoglienza, anche in collaborazione con le famiglie. Questo contributo deve coprire le spese per il vitto, quelle per l’alloggio (o per la famiglia ospitante), una somma a ciascun ucraino per beni e servizi di prima necessità da 2,50 euro al giorno (pocket money), i servizi di assistenza agli sfollati (dagli interpreti all’orientamento legale, dall’inserimento scolastico a quello lavorativo).

Quindi, se gli sfollati sono ospitati in famiglia, il contributo da mille euro al mese si divide per tre: l’organizzazione del Terzo settore, il profugo e la famiglia ospitante. Si può quindi ipotizzare che la famiglia ottenga un terzo del contributo, circa 300 euro al mese.

Raddoppiati i posti finanziabili

Alla manifestazione di interesse indetta dalla Protezione civile l’11 aprile per 15mila posti, gli enti del Terzo settore e del privato sociale hanno offerto disponibilità per 26mila, e ne sono stati accettati 17mila. Il decreto Aiuti ha ora raddoppiato i posti finanziabili, portandoli a 30mila e stanziando per questa finalità (e per il contributo diretto agli ucraini) 122 milioni in più rispetto ai 196 milioni previsti nel Dl 16/2022.

Le famiglie ospitanti

Non è però ancora chiaro se potranno fruire del contributo per l’assistenza diffusa le famiglie che hanno già accolto profughi, perché l’avviso della Protezione civile chiedeva posti liberi (si veda Il Sole 24 Ore del 25 aprile). «Abbiamo chiesto a gran voce che siano riconosciuti i posti già attivati e confidiamo che accada», dice Fabiana Musicco, direttrice di Welcome Refugees che ha partecipato alla manifestazione di interesse. «In attesa di questa decisione - continua - abbiamo esortato alla cautela e invitato le famiglie ad aspettare prima di chiedere il contributo diretto di 300 euro. L’avviso della Protezione civile prevede infatti una presa in carico personalizzata degli sfollati, che comprende la formazione linguistica, l’assistenza psicologica, l’aiuto nell’inserimento sociale e lavorativo: tutti servizi che non riguarderanno chi sceglie la strada del contributo diretto».

La decisione su quale aiuto scegliere va quindi soppesata con attenzione, considerando diversi fattori, a partire dalla situazione territoriale e dai servizi offerti dai Comuni. Gli sfollati ucraini che sono intenzionati a ritornare in Patria o che pensano di trovare un lavoro, possono ad esempio, trovare più conveniente fruire dei 300 euro per tre mesi.