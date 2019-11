Per i progettisti la presenza sulle riviste influenza il compenso

L’archistar attira i controlli del Fisco. Nella metodologia di controllo elaborata dalle Entrate in modo specifico per architetti, ingegneri e geometri a pesare è anche la popolarità del tecnico, da misurare anche in base al numero di presenze su riviste e pubblicazioni di settore. La “popolarità” per il Fisco non può che far lievitare i compensi. Nel dettaglio questi sono gli “indizi” utilizzati per gli accertamenti sui tecnici:

●Analisi del costo dei software di studio;

● relazioni tecniche, elaborati e progetti depositati presso uffici pubblici;

● reperimento di documenti presentati attraverso la piattaforma Sister;

● rilevanza della bravura, quotazione sul mercato e presenza su riviste per determinare i compensi