Per Quadrifoglio Group un altro passo avanti nella corsa alla sostenibilità

Quadrifoglio Group, azienda di Basalghelle, nel Trevigiano, specializzata dal 1991 in soluzioni di office living e contract, guadagna un posto nel Rapporto GreenItaly tra le imprese dell’arredo più sostenibili. L’anno scorso il gruppo da oltre 88milioni di volume d’affari, il 28% realizzato da vendite estere, che impiega oltre 130 addetti, ha presentato il secondo Report di Sostenibilità, che riassume i risultati ottenuti nel 2020 e chiarisce gli obiettivi futuri.

Nell’anno della pandemia, sono state messe a fuoco nuove iniziative, tra cui il conseguimento del risultato 100% Carb, attraverso cui l’azienda garantisce che i propri arredi siano Carb-compliance, ovvero a ridotte emissioni di formaldeide. Sono stati sviluppati i processi di digitalizzazione, per sfogliare il catalogo aziendale anche da remoto e monitorare e condividere dati e indicatori sulla sostenibilità, in modo da prendere decisioni più strategiche. Inoltre l’impresa ha virato verso l’innovazione progettuale, citando come esempio la guida “Design dell’ufficio post covid”, incentrata sul comfort e la sicurezza e redatta pensando ai luoghi di lavoro che si sono trovati nella necessità di rimodulare i propri spazi per garantire il distanziamento sociale. Infine ha declinato la sostenibilità anche in ambito sociale, favorendo la formazione continua: i dipendenti hanno usufruito di oltre 1000 ore di lezione, dedicate in particolare ai temi della sicurezza e della salute sul lavoro, all’apprendimento di lingue straniere - a testimonianza dell’approccio internazionale del Gruppo - al coaching per lo sviluppo delle competenze trasversali.

Il Team Sostenibilità, costituito nel 2019 e formato dai rappresentanti delle macroaree aziendali, ogni anno identifica le tematiche di maggior rilevanza sulle quali concentrare le attività, iniziativa premiata anche con il riconoscimento Compraverde 2022.

«Con questo report definiamo nuovi obiettivi: la green logistic, la crescente attenzione al perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 e faremo la valutazione del nostro rating di legalità», guarda avanti, l’ad, Alessandro Cia. Inoltre, il Gruppo sta lavorando per raggiungere entro il 2030 una produzione completamente a zero emissioni.

Nel 2020 le vendite consolidate di Quadrifoglio sono cresciute del 95,6%, grazie alla consistente fornitura di banchi e sedie per gli istituti scolastici nazionali, indetta dal ministero della Pubblicazione Istruzione a seguito dell’emergenza Covid-19. L’importante commessa ha generato un valore delle vendite pari al 72% del giro d’affari complessivo, con una crescita dell’incidenza del fatturato realizzato sul territorio nazionale rispetto alla componente export.