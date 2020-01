Per quest’anno stanziati solo 300 milioni in più Quanto vale il potenziamento 2020 di bonus bebé e nido di Michela Finizio e Valentina Melis

Vale 300 milioni di euro il restyling delle misure per la famiglia inserito nella legge di Bilancio 2020, in attesa del Family act con cui il Governo ha promesso il riordino di tutti i bonus per dare vita all’assegno unico universale dal 2021.

È questa la differenza, in termini economici, rispetto a quanto era stato già stanziato negli anni precedenti, per potenziare il bonus bebé e il bonus nido a partire dal 1° gennaio di quest’anno e per “battezzare” il bonus latte, in attesa che un decreto ministeriale lo renda operativo. A questi 300 milioni di bonus vanno aggiunti circa 98 milioni di euro per rifinanziare il congedo parentale obbligatorio dei neo-papà, portato a 7 giorni.

Il confronto con il 2019

Considerato che l’urgenza è rilanciare una natalità al minimo storico dall’unità d’Italia (439.747 nuovi nati nel 2018), con un calo demografico certificato che mina l’intera crescita del Paese, le somme stanziate appaiono limitate. Soprattutto se confrontate con l’ultimo grande intervento di welfare messo a punto con la legge di Bilancio dell’anno scorso: per il reddito di cittadinanza era stato costituito un Fondo di 7,1 miliardi per il 2019 e di oltre 8 miliardi per il 2020 e il 2021. Cifre certamente destinate a finanziare un intervento ampio, per 1,3 milioni di famiglie in grave difficoltà economica. Ma che bisogna confrontare con i 10 milioni di nuclei familiari con almeno un figlio presenti in Italia.

La rimodulazione