Per le raccomandazioni Ue agli Stati in arrivo un salto di qualità Finora si sono rivelate uno strumento debole, ma la pandemia ha cambiato tutto: d'ora in poi il loro rispetto sarà uno dei requisiti per ricevere gli aiuti di Next Generation EU di Antonio Pollio Salimbeni

2' di lettura

Una delle novità della gestione della crisi economica dovuta alla pandemia è che d’ora in poi il parametro per valutare se i governi conducono politiche economiche e di bilancio coerenti con l’appartenenza all’area euro sarà il rispetto delle raccomandazioni che ogni anno la Ue confeziona per ogni Stato.

Proprio le raccomandazioni, infatti, sono il riferimento di base per valutare se i piani nazionali di ripresa economica e di resilienza necessari per ottenere sovvenzioni e prestiti nel quadro di Next Generation EU. Non varranno solo per l’uso di 750 miliardi raccolti sul mercato e successivamente trasferiti e prestati ai governi: lo stesso meccanismo sarà utilizzato sempre di più nella ‘governance’ economica normale.

Nella riforma del patto di stabilità di cui si parlerà nel 2021 ci sarà anche questo. L’idea di fondo è usare tutti gli strumenti per migliorare la capacità di crescita che poi è la condizione principale per ridurre il debito pubblico ancor più accumulato a causa della pandemia.



Da un'analisi dell'Europarlamento emerge un track record negativo

Portare al centro dell’attenzione le raccomandazioni economiche agli Stati (vanno dal fisco al funzionamento delle amministrazioni pubbliche, dalla riduzione delle sofferenze bancarie al funzionamento della Giustizia) è una specie di rivincita rispetto all’approccio eminentemente punitivo della vigilanza economica Ue.