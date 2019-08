Per le realtà più piccole la strada dei fondi indiretti

In tal senso è fondamentale conoscere sia le fonti di informazione, sia chi gestisce i singoli bandi. Per esempio, relativamente ai fondi diretti, Easme è l’agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese che coordina vari bandi e programmi tra i quali lo “Sme Instrument”, mentre Eacea è l’agenzia esecutiva che si occupa di bandi tra i quali Erasmus+ ed Europa per i cittadini. Cordis è invece il servizio comunitario di informazione in materia di ricerca e sviluppo: è utile consultarlo poiché è il principale portale della Commissione Europea per la diffusione delle informazioni su tutti i progetti di ricerca finanziati. Inoltre, è importante consultare mensilmente il portale “Funding & Tender” per rimanere aggiornati su bandi aperti, di prossima apertura oltre a quelli chiusi.

Similmente, per i bandi indiretti, nei siti delle singole Regioni e delle loro direzioni interne è possibile trovare utili informazioni su politiche, bandi e gare di appalto pubbliche aperte e di prossima apertura. È consigliabile, inoltre, consultare i siti del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), Fondo sociale europeo (Fse), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), Piani di sviluppo rurale (Psr), e Fondo per la politica marittima e della pesca (Feamp).