Per i regali di Natale il budget non va oltre i 300 euro Nel Black friday la moneta digitale ha fatto segnare un exploit delle transazioni di Enrico Netti

(Marka)

2' di lettura

Un budget che per la maggiore parte dei casi non supererà i 300 euro. È quanto stanzierà la quasi totalità dei consumatori per i regali di Natale mentre la spesa media pro capite sarà di circa 170 euro, in linea con quella del 2018. In leggero aumento all’8,4% la nicchia di coloro che avranno a disposizione più di 300 euro. Guardando all’era pre crisi nel 2009 poco meno di un terzo dei consumatori disponeva di un budget di oltre 300 euro per i regali.

Quest’anno per comprare i regali si ricorrerà a una piccola parte della tredicesima, poco meno del 20%, perché i due terzi del “doppio stipendio” sono destinati alle spese per la casa, le bollette, tasse e, potendo, il risparmio. A dirlo è una indagine di Confcommercio sugli acquisti di Natale in collaborazione con Format research.

Perché nonostante l’avvento del Black friday e del Cyber monday, corsa allo shopping che di fatto dura per tutto il mese di novembre, un italiano su due concentra nelle prime due settimane di dicembre la scelta dei regali.

In vetta alla classifica dei doni più diffusi ci sono i prodotti alimentari, seguiti dai giocattoli, l’abbigliamento, libri ed e-book per finire con i trattamenti di bellezza, film, dvd e musica digitale. In calo l’interesse per i vini e liquori, l’abbonamento a piattaforme di streaming, i cofanetto regalo, videogame e smartphone.

In questa settimana nera è aumentato il ricorso alla moneta elettronica. Sia, società che gestisce anche le piattaforme per i pagamenti elettronici, nel Black friday ha registrato un aumento di oltre un terzo degli incassi con moneta elettronica: 18,4 milioni di transazioni contro i 13,7 dello scorso anno. Gli incassi trainati dall’e-commerce sono aumentati di quasi il 50% rispetto il precedente venerdì.