Per rendere attrattiva la Pa le buste paga da sole non bastano

Il grido d’allarme è stato lanciato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini: il settore pubblico fa fatica ad attrarre le persone che servono, molti concorsi pubblici non riescono a coprire i posti disponibili. Il caso citato dal ministro riguarda le motorizzazioni, ma il problema è molto più ampio e generalizzato. Gli ospedali faticano a trovare medici e infermieri, il 95% dei candidati al concorso per l’accesso alla magistratura non ha superato la prova scritta, così come il 90% dei candidati al concorso per la scuola, per arrivare infine ai 223 vincitori di concorso per vigili urbani a Roma a fronte di oltre 38mila candidature e, soprattutto, di 500 posti disponibili.

Eppure le riforme lanciate dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta scommettono proprio sul ricambio generazionale e sulla riqualificazione del personale in servizio nella pubblica amministrazione. Va in questa direzione la riforma dei concorsi pubblici, semplificati nelle procedure e svecchiati nelle metodologie, così come la messa a regime del portale InPA, uno strumento di incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore pubblico che finalmente ci allinea alle migliori esperienza internazionali.

Ma, evidentemente, questo non basta. C’è un problema più generale di attrattività della pubblica amministrazione, in particolare per le figure più brillanti e qualificate. Fino al punto che, non appena ne hanno l’occasione, sempre più dipendenti in servizio decidono di lasciare l’impiego pubblico per intraprendere nuove avventure professionali.

Eppure i prossimi anni saranno decisivi per il futuro del settore pubblico. Dopo anni di blocco del turnover, procedendo al ritmo di almeno 100mila assunzioni all’anno si potrà davvero cambiare la faccia della nostra pubblica amministrazione. Purché si trovino le persone giuste. Non è questo il caso dei concorsi deserti e nemmeno quello dei concorsi con numeri enormi di partecipanti e pochissimi vincitori, a evidenza di una qualità delle candidature non eccelsa.

In effetti c’è una questione a monte della selezione, sistematicamente sottovalutata dalle amministrazioni pubbliche: la definizione di una proposta di valore che renda il settore pubblico un posto in cui valga davvero la pena lavorare e non una scelta di ripiego.