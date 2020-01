Per le retribuzioni convenzionali una crescita contenuta Nelle tabelle allegate al decreto immutati i settori di attività le qualifiche lavorative di Roberto Rocchi e Marco Strafile

Nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio è stato pubblicato il decreto interministeriale 11 dicembre 2019 con cui sono state fissate le retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti all'estero a valere per il 2020.

Stipendi e salari su dell’8%

Tali imponibili forfettari crescono in misura generalizzata dello 0,8% e confermano il trend di rallentamento degli incrementi annuali, in flessione rispetto al 2019 (+1,2% sul 2018) e al 2018 (+1,7% sul 2017); non si registrano, inoltre, novità in relazione alla struttura delle tabelle allegate al decreto, in termini di settori di attività, di qualifiche lavorative e di stratificazione delle fasce di retribuzione nazionale.

I soggetti interessati

Il regime delle retribuzioni convenzionali per il lavoro all'estero è stato introdotto dalla legge n. 398/1987, volta a garantire una copertura previdenziale nei confronti di dipendenti inviati a lavorare in Paesi extracomunitari con cui l'Italia non ha stipulato accordi in materia di sicurezza sociale o con i quali sono in vigore convenzioni cosiddette “parziali” (che non coprono, cioè, tutti gli eventi previsti dal sistema previdenziale italiano). Si ricorda che i lavoratori interessati non sono solo gli italiani, ma anche i cittadini comunitari e quelli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo o in possesso di un regolare permesso di soggiorno e di un contratto di lavoro, cosi come chiarito dall'Inps con messaggio n. 995/2012.



L’impatto sulla fiscalità

Dal 2001 tali valori convenzionali hanno valenza anche in ambito fiscale dovendo, in base all'articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, essere utilizzati per determinare il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da lavoratori che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.



Le soglie minime

Le retribuzioni convenzionali sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria, raggruppati per settori omogenei e vengono fissate entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto interministeriale.

Per alcune categorie di lavoratori a ciascun livello di inquadramento corrisponde una retribuzione convenzionale imponibile, mentre per altri (operai e impiegati - dei settori industria, autotrasporto e spedizione merci - quadri, dirigenti e giornalisti) la stessa è collegata ad una determinata fascia retributiva.