Per i revisori legali è boom di iscritti (e di reiscritti)

Il Codice della crisi traina il numero degli abilitati a certificare i bilanci , anche con il rientro di professionisti cancellati: in palio oltre 120mila nuovi incarichi dalle Srl che saranno obbligate ad assoggettarsi al controllo di Valeria Uva

Il Codice della crisi di impresa regala nuovo fascino alla professione di revisore legale.

Dopo una prima operazione di ripulitura del Registro dei professionisti abilitati all’audit contabile tenuto dal Mef che nei mesi scorsi aveva portato alla cancellazione di circa 17mila posizioni inattive (facendo scendere a 136mila il totale degli iscritti), ora l’elenco si è di nuovo ripopolato, ritornando a superare quota 152mila secondo le stime dell’Inrl (Istituto nazionale dei revisori legali).

A riportare in su l’asticella probabilmente ha contribuito l’arrivo dal prossimo dicembre dell’obbligo di nominare per la prima volta un revisore in decine di migliaia di Srl, imposto proprio dalla riforma delle procedure fallimentari: negli ultimi mesi, infatti, si è registrata un’ondata di ritorno delle iscrizioni.

Non si tratta di new entry: tra i giovani la professione è poco conosciuta. A iscriversi, di nuovo, sono soprattutto professionisti senior, rimasti a lungo inattivi, e poi cancellati d’ufficio per morosità. Lo ha confermato anche il Mef con una nota di risposta al Consiglio nazionale dei commercialisti che chiedeva indicazioni sulla possibilità per i soggetti cancellati per morosità di iscriversi di nuovo senza aspettare i sei anni che la legge impone per chi è sanzionato con la cancellazione.

Ebbene il Mef (nota di risposta n. 159258 del 16 giugno scorso) ha ribadito che non solo l’operazione è possibile in qualsiasi momento semplicemente saldando l’arretrato ma ha anche fatto sapere che già a giugno scorso in moltissimi lo avevano fatto (ed erano rientrati).