Per una riapertura progressiva, con testing, analisi e risposta

Non siamo epidemiologi, ma persone con cultura scientifica, in fisica o ingegneria e abbiamo trattato in altri campi, sia scientifici che economici, sistemi complessi.

Abbiamo accesso, come il grande pubblico, a dati limitati rispetto alla protezione civile o all'Istituto Superiore della Sanità. Vorremmo qui dare un modesto contributo su un aspetto specifico, quello della riapertura, nel momento in cui un gruppo esperto come quello di Colao approccia il problema.

Quando si gestisce un sistema complesso è sempre consigliabile scindere il problema in sotto-insiemi più gestibili. In particolare, anziché muovere con un'azione l'intero sistema, di cui non si ha piena conoscenza e controllo, è meglio procedere in modo empirico controllato, cioè esercitando l'azione in una parte del sistema soltanto, analizzare l'impatto e poi adattare l'azione in funzione dei risultati. Questo permette di estendere successivamente l'azione, una volta affinata, all'intero sistema in modo meno rischioso.

Nel caso della riapertura in seguito al lockdown, questo significa: 1. Aprire zone limitate a basso rischio; 2. Farlo in modo progressivo (eg. apertura mantenendo limitazioni alle interazioni sociali più a rischio); 3. Effettuare test a campione per vedere gli effetti dell'apertura; 4. Isolare zone specifiche dove riappare il contagio.

Il contagio è ovviamente molto disomogeneo nelle varie regioni italiane ed è facile individuare zone dove l'apertura controllata si può fare anche ben prima del 4 maggio – mentre probabilmente è un'illusione che il 4 maggio tutta Italia sia aperta allo stesso modo.