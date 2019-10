Rider, cosa cambia con le nuove tutele e tutti i nodi da risolvere

Peraltro il confronto tra lavoratori della Gig economy e piattaforme è difficile anche in altri Paesi europei. In Inghilterra, come hanno testimoniato Jason Moyer-Lee, segretario generale del sindacato indipendente Iwgb, e Sheryn Omeri, avvocato che ha assistito driver di Uber, i giudici tendono a riconoscere le richieste dei lavoratori quando si va in causa, ma il governo non agisce a sufficienza per l’applicazione delle norme esistenti.

Nel paese anglosassone c’è una categoria intermedia di lavoratori, che si collocano tra i subordinati e gli autonomi, con relativa applicazione di alcune protezioni tra cui il salario minimo e le ferie pagate. Agli autisti assistiti da Omeri è stato riconosciuto questo inquadramento.



Cosa succede in Spagna

In Spagna ci sono state pronunce giurisprudenziali di orientamento differente, con in alcuni casi la qualificazione dell'attività come lavoro subordinato. Ma per l’avvocato Roman Gil, che ha assistito Deliveroo, non si può parlare di subordinazione perché i fattorini hanno autonomia nelle decisioni, tra cui quella se lavorare o meno, rifiutare le chiamate senza penalizzazioni, lavorare per più piattaforme, cosa impossibile con per i subordinati.

Secondo Gil questi lavoratori rientrano nella categoria, prevista dalle norme spagnole, dei lavoratori autonomi economicamente dipendenti e un applicazione integrale delle regole del lavoro subordinato rischia di non essere compatibile con le modalità di business delle piattaforme che non possono essere organizzate in modo tradizionale.