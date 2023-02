Per rilanciare salari e produttività serve un fondo sovrano

Innanzitutto, un fondo siffatto dovrebbe promuovere l’internazionalizzazione e la crescita dimensionale delle imprese, e favorirne il ricorso al mercato dei capitali, con effetti positivi sulla crescita della produttività.

In secondo luogo, il fondo dovrebbe orientare capitali verso il settore delle infrastrutture. In quest’ambito occorrerà promuovere il più possibile le partnership pubblico-privato e la partecipazione dei fondi specializzati, o addirittura crearne ad hoc laddove sarà possibile remunerare con tariffazione, concessioni o altri strumenti. Tutto questo per rovesciare il paradigma per cui le infrastrutture sono costruite con risorse pubbliche e poi date in concessione, in favore di un modello di compartecipazione agli investimenti in un quadro di regole chiaro.

In coerenza con la crescente tendenza dei Fondi sovrani in altri Paesi a perseguire anche obiettivi non finanziari di ampio respiro, infine, il Fondo potrà supportare gli investimenti (pubblici e privati) in istruzione, formazione e ricerca, ancora notevolmente sotto la media Ocse, accompagnandoli con procedure sistematiche di valutazione ex ante ed ex post degli impatti, che garantiscano l’efficacia e la sostenibilità della spesa.

Un fondo sovrano italiano, in grado di agire in complementarità con lo strumento europeo proposto di recente dalla Commissione europea per sostenere lo sviluppo delle tecnologie green, favorirà altresì il recupero di produttività del lavoro e, di conseguenza, un aumento dei salari, necessario per evitare che alcuni dei nostri migliori talenti continuino a migrare. A tal fine, l’apertura di una stagione più espansiva della contrattazione collettiva potrà contribuire ad invertire il lungo trend di perdita del potere d’acquisto, aumentare l’attrattività del mercato italiano e creare, nel medio periodo, le condizioni per una ripresa della crescita demografica.