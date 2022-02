Per rilanciarsi il borgo pugliese di Biccari punta su persone e recupero

E i premi non sono mancati. «Abbiamo ottenuto certificazioni importanti - borghi autentici, comuni virtuosi, bandiera arancione del Touring club -, il numero di B&B e ristoranti è aumentato, siamo diventati una piccola destinazione con numeri via via sempre più significativi – commenta il giovane sindaco -. Credo che di replicabile ci sia il metodo, le visioni, il modo di impostare il lavoro, ma le misure, le azioni concrete vanno adeguate alle specificità di ogni singolo territorio e comunità attraverso un'analisi dei punti di forza e di debolezza».

Insomma, il modello Biccari fa storia e ribadisce che nei nostri borghi, nei territori montani e marginali ci sono tante energie sopite che se opportunamente abilitate possono generare occasioni, possibilità, traiettorie di sviluppo. «Queste nostre aree vanno viste dal resto del Paese e dalla politica, come parte della soluzione e non del problema – è la linea di pensiero di Mignogna -. L'Italia ha e avrà ancora bisogno dei piccoli comuni e, soprattutto, dei loro abitanti, di chi sceglie cioè di restare in luoghi forse meno comodi e meno serviti, ma straordinariamente strategici per il presidio territoriale e l'equilibrio demografico». Insomma, investire sui piccoli borghi conviene a tutti.