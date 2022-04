Per rispondere alla crisi ucraina serve una nuova governance economica

La buona notizia è che l’Ue ha dimostrato di poter affrontare una sfida eccezionale, mettendo in campo nuovi strumenti e accettando la necessità di condividere il rischio. Quando è iniziata la pandemia, il blocco ha rapidamente ideato e concordato Next Generation Eu, che, finanziata per la prima volta in assoluto dall’emissione di debito comune, ha incanalato oltre 800 miliardi di euro verso la ripresa economica e la ricostruzione. Il programma, supportato dal Pandemic emergency purchase program (Pepp) da 750 miliardi di euro della Bce, ha consentito una potente combinazione di sostegno fiscale e monetario.

Ma l’Ue non è una federazione e la sua capacità di fornire una politica unificata in una crisi è soggetta a limitazioni politiche e giuridiche. E questo potrebbe ostacolare l’azione necessaria oggi. Meno di due anni dopo l’eccezionale risposta al Covid-19, molti europei potrebbero trovare sospetta una richiesta di misure ancora più speciali. Eccezionale o meno, ciò che si ripete, a loro avviso, potrebbe diventare permanente.

Le misure di cui l’Ue ha bisogno per far fronte alla guerra in Ucraina hanno davvero molto in comune con quelle attuate in risposta alla pandemia. L’Ue ha bisogno di un nuovo strumento contingente per finanziare le future spese di emergenza, insieme all’impegno della Bce a introdurre un programma simile al Pepp, se necessario, per fornire liquidità al mercato e combattere la frammentazione finanziaria. In tali circostanze incerte, la Bce dovrebbe considerare la flessibilità nella distribuzione geografica degli acquisti di asset ed esercitare molta cautela nel ritirare il sostegno monetario.

In particolare, le autorità monetarie e fiscali dell’Ue devono coordinare e calibrare gli strumenti che utilizzano per rispondere alla crisi. Gli strumenti fiscali sono più idonei per far fronte a un trade-off tra inflazione e produzione, perché possono essere più mirati rispetto alla politica monetaria. E la politica monetaria è necessaria per sostenere il funzionamento del mercato ed evitare che i rischi eterogenei dei Paesi guidino la frammentazione finanziaria all’interno della zona euro.

La storia indica chiaramente che il rafforzamento della capacità di condurre una politica estera e di difesa comune, come si sono impegnati a fare i leader dell’Ue, richiederà lo sviluppo di una capacità economica comune. L’Ue deve ora adattare la sua governance economica a questo imperativo. Dopo un decennio in cui l’unica certezza è stata l’accresciuta volatilità, l’Ue deve essere in grado di attuare le misure di cui ha bisogno – per quanto “eccezionali” possano sembrare – in modo tempestivo e coerente.