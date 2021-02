Per Roma e Firenze primi segnali di ripresa dalla clientela business La crisi resta dura, da giugno potrebbero tornare i turisti. Carniani (Confindustria Firenze): «Subito il passaporto vaccinale»

di Enrico Netti

Le città d'arte particolarmente colpite per il crollo degli arrivi internazionali

Verso la seconda metà dell’anno, con l’arrivo dell’estate potrebbero ritornare i turisti stranieri a sciamare nelle vie delle città d’arte. «Per ora arrivano richieste d’informazioni e qualche prenotazione per giugno, luglio - dice Giancarlo Carniani, presidente della sezione Industria alberghiera di Confindustria Firenze -. Si tratta di clienti italiani oltre a qualche svizzero e tedesco. Il 2021 si preannuncia come un’altra annata molto difficile, simile al 2020, senza incassi. A Firenze la situazione resta disastrosa, con hotel chiusi da mesi e un taglio dell’offerta del 95%. A Roma la situazione è analoga con gli alberghi a gestione familiare quasi tutti chiusi perché gli ospiti ritengono che le strutture dei network abbiano una maggiore capacità di prevenzione contro il Covid».

Anche Francesco Mennella, general manager dell’Hotel NH Collection Roma Vittorio Veneto, 4 stelle con 199 camere e sale congressi, conferma l’arrivo di «tante richieste d’informazioni soprattutto per la seconda parte dell’anno, con maggiore interesse per l’ultimo trimestre dell’anno - spiega -. C’è la possibilità di riprendere ad ospitare congressi ora prevalentemente quelli organizzati dalle aziende italiane e, dagli Usa, arrivano richieste per il 2022». Ora la strada che fu il cuore pulsante della dolce vita è svuotata per mancanza di turisti con la maggiore parte degli hotel che si affacciano sulla via chiusi. Regna il pessimismo in attesa del ritorno degli habituè, i clienti del Nord America e della penisola arabica.

«A Firenze e Roma puntiamo sulla clientela business che continua a viaggiare mentre per i flussi internazionali abbiamo dei segnali a partire da tarda primavera, che si colloca con le previsioni di un calo della curva pandemica e l’incremento dei vaccini effettuati» aggiunge Valerio Duchini, ad di B&B Hotels Italia, network di strutture alberghiere no frill.

Uno scenario che Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente di Confindustria Alberghi commenta così. «Ci attendono almeno altri quattro mesi di grandissima difficoltà poi speriamo in un inizio di ripresa che comunque non potrà che essere debole e discontinua - avverte -. Per questo è indispensabile un pacchetto di misure dedicato, che disegni una strategia per la sopravvivenza ed il rilancio del settore».

Tutti sperano in una ripartenza che potrebbe essere ancora più rapida grazie all’introduzione del passaporto vaccinale. «L’Europa lo dovrebbe adottare con la massima urgenza perché permette a chi ha già avuto le dosi di siero di viaggiare» ricorda Carniani.