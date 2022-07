Per Sainz la prima vittoria in carriera a Silverstone, in una domenica pericolosa e movimentata come poche

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Il GP di Gran Bretagna è spesso stato fortunato per piloti e auto italiane sin dall'inizio delle competizioni a motore, ancora prima della nascita della Formula 1. E anche oggi non si può dire che non sia andata comunque bene, visto che ha vinto una Ferrari. Un'auto rossa di Maranello, un pilota in rosso che fa la pole position, fa una bella gara, anzi, straordinaria: parte davanti, chiude Verstappen - in seguito scomparso per problemi meccanici, tiene la prima posizione con cattiveria: poi dopo tanti, vari e nervosi accadimenti, riesce pure a vincere la sua prima gara in carriera. Secondi Perez ed Hamilton: Leclerc quarto, ma la forma era da ‘doppietta'.



Ciò detto, si ricorderà il 3 luglio per la bellissima prestazione di Sainz, una prima posizione presa di forza: conquistata con rabbia, con le unghie e con non poco orgoglio. Perché è stata davvero meritata e sudata: per molto tempo infatti non si dimenticheranno gli ultimi dieci giri. Da antologia, con sorpassi e controsorpassi fra il secondo e il quinto posto, che hanno rivoluzionato fino all'ultimo il podio finale.



Loading...

Giornata memorabile

L'edizione 2022 di Silverstone è stata insomma proprio una giornata memorabile per questo sport, che farà discutere, litigare e riflettere, anche con amarezza e paradosso, pure in casa dei vincenti.



Negli annali resterà il fatto che Carlos Sainz junior, nel giorno del suo centocinquantesimo gran premio in Formula 1, dove ha debuttato nel 2015, non sarà più solo un ‘figlio d'arte del volte campione del mondo rally iberico più importante di tutti i tempi'. Vince la prima in carriera, vince la prima in Ferrari, in una delle piste più prestigiose e classiche. Molto meritata, una bella e importante vittoria per Ferrari. Che, come ha detto anche Binotto nel dopo gara, era fondamentale che tornasse a vincere: specie a seguito di un lungo digiuno dopo la ‘flessione' iniziata ormai mesi fa.



Non mancano i però. Il problema è spinoso: Sainz, da tempo, voleva e meritava la sua prima conquista. Per via di una gara molto difficile in auto e al muretto, le circostanze hanno reso ideale favorirlo sul finale, anche se questo è andato a discapito di Leclerc, che non ha potuto ‘difendersi' e conquistare più punti di quelli realizzati ‘solo' al quarto posto. Perciò, il bicchiere è difficile da capire se sia mezzo pieno o mezzo vuoto: pensando al mondiale, infatti, la giornata è stata un disastro. Ma è anche vero che per portare a casa una vittoria nuda e cruda, Ferrari ha fatto le scelte giuste. Ci sono tuttavia molti ‘se' e ‘ma': fra guasti e precedenti incertezze dal muretto, Leclerc ha già sofferto più del dovuto per almeno quattro gare nel 2022. Le mire mondiali, quindi, si fanno sempre più dure.