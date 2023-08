Per i salari aiuti da 10,4 miliardi in cerca di rifinanziamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Costano allo Stato 10,4 miliardi le principali misure di sostegno per i salari introdotte nel 2023, anche per tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori, in un contesto di corsa dei prezzi. Anche se l’inflazione negli ultimi mesi sta rallentando, a luglio i dati provvisori dell’Istat registrano ancora un aumento del 6% su base annua.

L’aiuto più consistente introdotto per i lavoratori (riguarda una platea di 14 milioni di dipendenti) consiste nel potenziamento del taglio del cosiddetto cuneo fiscale, introdotto già per il 2022 dal Governo Draghi, che in realtà è un taglio dei contributi previdenziali a carico del lavoratore (ammontano a circa il 9% della retribuzione imponibile). L’aliquota è scontata di sette punti percentuali per i lavoratori con una retribuzione fino a 25mila euro lordi e di sei punti percentuali per chi guadagna fino a 35mila euro lordi. Il Governo sembra intenzionato a mantenere il taglio anche nel 2024. Nella sua misura allargata, in vigore da luglio a dicembre di quest’anno, la riduzione del cuneo costa 9,8 miliardi. La proroga nella versione più “leggera” (tre punti di sconto per le retribuzioni fino a 25mila euro e due punti per quelle fino a 35mila euro), come è stata in vigore da gennaio a giugno di quest’anno, nell’intero 2024 costerebbe invece 3,5 miliardi annui.

Vale 332,2 milioni l’innalzamento a 3mila euro della soglia di non imponibilità fiscale e contributiva dei fringe benefit, cioè i beni e i servizi che il datore di lavoro può assegnare a dipendenti o collaboratori (come l’auto aziendale in uso promiscuo, i buoni acquisto, i prestiti agevolati). L’esenzione “robusta” si applica quest’anno ai soli lavoratori con figli a carico (per gli altri lavoratori la soglia di non imponibilità resta a 258,23 euro) e si estende, sempre per i soli genitori, alle somme e ai rimborsi riconosciuti dal datore di lavoro per pagare le bollette di acqua, gas ed elettricità. L’intento del Governo sarebbe quello di continuare ad agevolare questa misura di welfare aziendale, eliminando la distinzione fra genitori e non, e fissando la soglia di non imponibilità a mille euro (si veda Il Sole 24 Ore del 24 agosto).

Un’altra misura di riduzione del prelievo fiscale che il Governo vorrebbe prorogare o potenziare è la tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività, cioè gli importi variabili che possono essere riconosciuti ai lavoratori con la retribuzione, stabiliti da accordi aziendali o territoriali, e legati a obiettivi di aumento della produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione dell’azienda. La tassazione agevolata (a regime del 10%, per quest’anno al 5%) si applica per premi fino a 3mila euro annui, a coloro che hanno avuto nell’anno precedente un reddito di lavoro dipendente fino a 80mila euro. La tassazione light dei premi di produttività ha un costo stimato, per quest’anno, di 222 milioni di euro. I lavoratori coinvolti sono 2,1 milioni.

Ci sono poi due aiuti minori che riguardano i lavoratori del turismo, anche per incentivare il reclutamento nel settore. Una è la tassazione agevolata al 5% delle mance versate dai clienti, anche con strumenti di pagamento elettronici, nel limite del 25% del reddito di lavoro dell’addetto, introdotta a regime dalla legge di Bilancio 2023.