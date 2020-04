Per Salini Impregilo ok dall’Ue al controllo totale di Astaldi La commissione europea ha dato il nullaosta sottolineando che l’operazione non crea problemi di concorrenza . Semaforo verde anche alla ripresa dei lavori nel cantiere M4 di Redazione Finanza

(IMAGOECONOMICA)

1' di lettura



La commissione Ue ha approvato l’acquisizione del controllo unico di Astaldi da parte di Salini Impregilo. La transazione è stata esaminata sotto procedura semplificata. Astaldi è attiva io 10 Stati Ue e 30 fuori

dall’area economica europea, mentre Salini Impregilo in 4

europei e 14 extra Ue. Per la Commissione la transazione non

solleva problemi di concorrenza per il suo impatto

limitato sulla struttura del mercato.



È sempre di oggi la notizia che Salini Impregilo e Astaldi

si avviano a riprendere i lavori della linea 4 della metropolitana milanese , sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus. In una nota Salini Impregilo sottolinea che sono stati riattivati «tutti i necessari protocolli per far operare i lavoratori nella massima sicurezza e attenzione alla salute, proseguendo un cantiere strategico per la mobilità sostenibile della città».