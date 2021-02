A San Valentino, una favola sul tempo dell'amore. E a mezzanotte, il lieto fine è garantito La nuova versione maschile per il Midnight Pont des Amoreux racconta la magia di due innamorati che si incontrano su un romantico ponte di Parigi. di Paco Guarnaccia

Il quadrante del Midnight Pont des Amoureux è finemente decorato usando l'antica tecnica francese del XVI secolo dello smalto grisaille.

La nuova versione maschile per il Midnight Pont des Amoreux racconta la magia di due innamorati che si incontrano su un romantico ponte di Parigi.

Parigi è molte cose. È bellezza, arte, cultura, grandeur, romanticismo. Girare senza meta come il protagonista del film Midnight in Paris (2011) e perdersi tra le meraviglie della metropoli francese, lo scorrere delle acque della Senna, le luci dei palazzi, i suggestivi ponti della città. Che sono diversi e famosi. Come il Pont Mirabeau, sotto il quale “scorre la Senna. E i nostri amor…”, secondo Apollinaire. C'è il Pont Neuf, il più antico della capitale e c'è il Pont des Arts, che negli anni ha acquisito anche il nome di ponte degli innamorati.

Il Midnight Pont des Amoureux da uomo ha la cassa in oro bianco di 42 mm di diametro e un movimento meccanico a carica automatica con indicazioni retrogade e con animazione su richiesta. Il cinturino è in alligatore con la fibbia in oro bianco. Prezzo 121.000 euro.

Un titolo che deve condividere con uno dei modelli più caratteristici della maison Van Cleef & Arpels, che quei ponti conosce molto bene, essendo nata a Place Vendome nel 1906. L'orologio in questione si chiama Midnight Pont des Amoreux. Fa parte della collezione Poetic Complication che recentemente, dopo l'introduzione di scintillanti versioni con pietre preziose pensate per il polso femminile, ha visto la presentazione di quella maschile. Diversa nelle dimensioni della cassa in oro bianco di 42 mm di diametro (38 mm quello per lei) e dal non essere arricchita da diamanti, ma uguale nell'avere l'indicazione del tempo segnalato da una particolare, e ovviamente poetica, animazione: l'incontro di due innamorati.

Il ponte è in oro bianco intagliato e sullo sfondo è possibile vedere il fine lavoro che è stato realizzato per dare l'impressione che i due innamorati siano immersi in una romantica notte parigina.

Il tutto avviene sulla ridotta superficie del quadrante il cui sfondo è stato decorato da maestri specializzati in micropittura che hanno utilizzato l'antica tecnica francese del XVI secolo dello smalto grisaille: partendo da una base scura gli artigiani aggiungono una polvere di smalto bianco, conosciuto come il bianco di Limoges. Il disegno finale mostra delle case immerse nell'oscurità notturna di un cielo comunque stellato in paillettes d'oro. Ma questo, seppur importante, è solo il contesto nel quale si muovono i due innamorati. Realizzati in modo da essere leggermente più grandi rispetto ai modelli per signora, nella parte sinistra si trova la figura femminile con un ombrellino, mentre a destra si trova quella maschile. Entrambi sono posizionati su un ponte in oro bianco, il Pont des Amoreux, per l'appunto.

Parigi, il Pont des Arts.

Oltre al loro rilievo scenico, hanno il compito di segnare le ore (l'innamorata) e i minuti (l'innamorato). In questo modo, il loro incontro al centro del ponte, avverrà a mezzanotte e a mezzogiorno. L'animazione è data da un movimento meccanico retrogrado a carica automatica con 36 ore di riserva di carica che comporta il fatto che le lancette (i due fidanzati) una volta arrivati al centro tornino indietro al punto di partenza. Ma visto che la donna impiega ben dodici ore per arrivare in mezzo al ponte (mentre l'uomo nello stesso lasso di tempo, segnando i minuti, al centro arriva 12 volte), per chi lo indossa è possibile premere un pulsante posizionato sul lato della cassa a ore 8 per azionare l'animazione e portare i due protagonisti a incontrarsi quando lo desidera. I due innamorati, una volta avvenuto l'incontro torneranno, automaticamente nella loro posizione d'indicatori dell'ora reale. A completare il Midnight Pont des Amoreux è un cinturino nero in alligatore con chiusura in oro bianco. Una bella storia d'amore sul tempo. Con un lieto fine garantito.