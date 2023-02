Per San Valentino la spesa ritorna ai livelli pre pandemia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una cena romantica al ristorante per rinsaldare la promessa d’amore. Una scelta che accomuna 5,3 milioni di italiani che, secondo le previsioni Fipe, spenderanno circa 270 milioni di euro. Numeri in crescita che sanciscono il ritorno ai livelli pre pandemia. Il 60% dei ristoranti ha previsto per San Valentino non solo diverse promozioni speciali, ma anche menù dedicati con piatti ad hoc che con i loro nomi e il loro aspetto richiamano il tema del’'amore. Il menù sarà per lo più “a pacchetto” per una spesa media che si aggira intorno ai 50 euro. Altre iniziative speciali riguardano l’offerta di beverage a tema tra aperitivi e cocktail (presente nel 14% dei casi), gli omaggi e i gadget alla clientela (14%). Inoltre, il 7% dei ristoranti prevede un intrattenimento musicale, prevalentemente musica di sottofondo, per far respirare ai propri clienti l'atmosfera da festa degli innamorati. San Valentino rimette in moto un business milionario e in occasione della festa degli innamorati, questa volta secondo le stime di Confesercenti - Swg, poco più di dieci milioni di italiani tra regali, cene, fiori e altri pensierini spenderanno in media 71 euro a testa con il recupero di oltre un terzo rispetto all’ultimo anno pre pandemia. Quest’anno a festeggiare San Valentino saranno il 28% dei maggiorenni contro il 24% del 2022. Di questi quasi i due terzi si concederanno la cenetta al ristorante mentre gli altri organizzeranno una serata speciale tra le mura di casa preceduta dal classico omaggio floreale. Un pensiero che accomuna il 23% degli italiani senza dimenticare le tante possibili alternative o integrazioni. Il 26% aggiunge un profumo, il 22% gli altrettanti immancabili cioccolatini, il 19% opterà per un gioiello o un accessorio di gioelleria, il 10% un prodotto o accessorio moda, il 5% regalerà un servizio o prodotto di cosmetica o benessere, e un ulteriore 17% un altro tipo di regalo per finire con un 6% che si concederà un viaggio con il partner.