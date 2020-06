Per i sanitari primi segnali di riscossa del made in Italy dopo i bidoni cinesi La nicchia dei sanitari conta in Italia una trentina di industrie, per il 90% concentrate nel distretto di Viterbo, 36 stabilimenti e circa 2.700 addetti di Ilaria Vesentini

«Oggi siamo al 50% di capacità produttiva, siamo rimasti chiusi un mese e mezzo, dal 23 marzo al 4 maggio e questo ha bloccato completamente gli ordini sia dall'Italia sia dall'estero. Ripartire non è facile, ma nelle ultime due settimane stiamo notando una cauta ripresa, i telefoni hanno ricominciato a squillare, arrivano ordini e questo ci lascia bene sperare».

A parlare è Augusto Ciarrocchi, presidente di Ceramica Flaminia, nel distretto dei sanitari di Civita Castellana, e vicepresidente di Confindustria Ceramica. Una nicchia, quella dei sanitari, che conta in Italia una trentina di industrie, per il 90% concentrate nel distretto di Viterbo, 36 stabilimenti e circa 2.700 addetti – tutti a casa in Cig Covid-19 tra marzo e aprile scorso - che ha chiuso il 2019 con un aumento di produzione del 2,8%, un fatturato interno sostanzialmente stabile (339 milioni di euro) e l'export in frenata di tre punti.

«Ho sentito i colleghi del distretto e sono tutti sulla stessa mia lunghezza d'onda – prosegue Ciarrocchi -. Ci siamo involontariamente presi un anno sabbatico e oggi non ha senso fare previsioni ma solo stringere i denti e andare avanti, ci aspettano mesi difficili. La primavera, nostro periodo di picco, ce la siamo giocata. Vediamo che ci porterà l'estate. Contiamo di non chiudere la fabbrica neppure nel mese di agosto, se non per la settimana centrale».

Un eventuale bonus per incentivare il risparmio idrico, al pari di quanto accade per l'energia termica – filone su cui Confindustria Ceramica sta battagliando da anni – sarebbe una spinta salvifica per il comparto. «I nostri prodotti hanno una vita media di una ventina d'anni e quando si sostituisce un bagno più ancora del prezzo dei sanitari incide la manodopera. Il vantaggio è che le famiglie italiane, dopo le fregature prese con i manufatti cinesi, stanno tornando ad acquistare sanitari made in Italy», sottolinea Ciarrocchi. E racconta: «Un mio collega nel distretto mi ha riferito pochi giorni fa di un cliente che lo ha cercato per sostituire un asse di sanitari che ha comprato 40 anni fa». E il ritorno alla ceramica italiana si leggeva nel buon avvio di 2020: «Come Ceramica Flaminia (23 milioni di fatturato 2019 e 130 dipendenti, ndr) a marzo avevamo addirittura superato i livelli dell'anno prima», conclude il presidente.