Per Sberbank scatta lo spezzatino: filiale austriaca in insolvenza, a banche locali i rami sloveno e croato

I punti chiave La presidente Konig: abbiamo protetto i depositi

In Slovenia e Croazia asset venduti a Nlb Bank e Croatian

In Austria tutelati solo i depositi oltre 100mila euro

Il Single Resolution Board, l'istituzione bancaria europea che si occupa della gestione delle crisi delle banche, ha deciso nella tarda serata del primo marzo di avviare la procedura di insolvenza per la capogruppo austriaca della banca russa Sberbank Ag, mentre ha deciso la risoluzione per le filiali croata e slovena disponendo la cessione dei loro asset a due banche nazionali. Per quanto riguarda la filiale Ceca, che non rientra nella disciplina comunitaria perché fuori dall'area euro, la banca...