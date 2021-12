Per sbloccare i pagamenti di filiera, la network finance fa a meno del credit scoring

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La pandemia ha accentuato gli effetti della crisi globale andando a colpire in particolare la cosiddetta economia reale con un conseguente deterioramento dell'affidabilità delle imprese, che si traduce a sua volta in una sempre maggiore difficoltà di accesso al credito ed in un generalizzato dilatamento dei tempi di pagamento.



Sono dati che abbiamo già citato ma conviene ribadirli. In Italia le fatture non pagate sono lievitate dell'80% nei dodici mesi dal marzo 2020, su livelli decisamente superiori...