Per scampare il rischio revoca Atlantia offre lo sconto manleva La holding scrive a Cdp: perizia sulle cause civili per decurtarle dal prezzo. Verso un nuovo incontro per l'ultima mediazione. Oggi i cda delle due società di Laura Galvagni

Atlantia prova a mettere sul piatto una proposta che in qualche modo aggiri il nodo della manleva per tentare di riaprire il dialogo con Cassa Depositi e Prestiti. Mentre il governo minaccia di procedere con la revoca della concessione in capo alla controllata Autostrade per l’Italia in mancanza di un’intesa con Cdp, la holding gioca le ultime carte che ha a disposizione: difendersi dall’accusa di non rispettare i patti con due lettere distinte da inviare all’esecutivo, e cercare di riannodare il...