Per le scarpe BallereTTe la crescita estera passa dalla raccolta di investimenti

Ad accoglierci è uno dei negozi nel centro di Roma da cui il marchio è partito. Tutto intorno ballerine di ogni tipo, colore, piatte o con i tacchi, tinta unita o in fantasia. Il marchio BallereTTe, nato nel 2014 e attivo commercialmente dal 2015, vanta nove flagship store a Roma, Milano, Firenze, Venezia, Bologna, Torino, Bari e Napoli e punta a una espansione che possa valicare i confini del nostro Paese, dove oggi arriva con il sito internet tramite il quale la società vende in oltre 60 nazioni, dagli Stati Uniti all’Australia, passando per tutta l’Europa.

Dal 2021 l’azienda ha avviato un percorso di espansione internazionale tramite i principali canali digitali negli Stati uniti, Germania, Francia, UK e Spagna. «I mercati esteri rappresentano oggi circa il 30% del fatturato, rispetto al 2% del 2019 - racconta Luca Amoroso, fondatore e ceo del gruppo, con circa 20 anni di esperienze internazionali nel campo del marketing, business development e definizione di strategie -. E sono una ottima opportunità di crescita futura».

Da dove nasce l’idea? «Da un momento divertente - ci racconta Carlotta Fabrini, designer del brand -. Io e Stefania (Mittiga, terza dei tre soci con Carlotta Fabrini e Luca Amoroso, ndr) stavamo per partire per Milano, in ritardo, e mentre si dirigevamo di corsa verso il binario un addetto della stazione ci ha detto che non avessimo avuto le ballerine ai piedi avremmo perso il treno». In realtà l’idea era già in itinere, ma «in quel momento - dice Carlotta - ne siamo diventate consapevoli».

La produzione delle BallereTTe è tutta italiana, realizzata sul territorio grazie a calzaturifici di lunga tradizione: «Le nostre scarpe sono disegnate da donne per le donne che amano essere belle e differenti ogni giorno giocando con il proprio stile. Per questo abbiamo una collezione tanto ampia», dice la stilista.

Le scarpe prendono il nome da un rione o da un luogo storico di Roma. La collezione è composta da oltre 300 modelli variante di scarpe ballerine, slippers, loafers e mocassini. Fanno la differenza l’infinità di colori, i molteplici materiali e i dettagli dei modelli. I negozi stessi rispondono a una precisa strategia di marketing, disegnati come vetrina dalla quale la cliente, già dalla strada, può vedere la collezione, per poi entrare e toccare con mano la qualità.