Per il secondo bando Italian Council 1,9 milioni di euro Per dare lustro alla creatività italiana il finanziamento sosterrà la realizzazione di opere d'arte, ma anche mostre, partecipazione a manifestazioni internazionali o residenze all'estero di Marilena Pirrelli

Come diventare un partigiano,ALICE GOSTI,I edizione 2017

3' di lettura

Un finanziamento di 1.900.000 euro sostiene il secondo bando 2019 della nuova edizione dell’Italian Council. Le candidature della nuova edizione sono aperte, le risorse supporteranno la creazione di opere di artisti italiani, promuovendoli all'estero. Il bando promosso dalla Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane (DGAAP) ha una nuova commissione - presieduta da Federica Galloni e composta da Bartomeu Marì Ribas (direttore del MALI - Museo de Arte de Lima), Marco Scotini (direttore del dipartimento di Arti Visive e Studi Curatoriali della NABA), Claudio Varagnoli (architetto e docente all'Università di Chieti) e Angela Vettese (storica dell'arte, critica e docente allo IUAV di Venezia). «Dal 2017 abbiamo contribuito alla realizzazione di 40 progetti e registrato il coinvolgimento di 50 Paesi. Siamo orgogliosi di poter incrementare e rinnovare un programma che assicura un contributo concreto alla crescita dell'arte contemporanea italiana. Dopo il primo bando 2019 che premiava solo la produzione di opere, abbiamo avviato il primo bando del nuovo corso con 16 progetti premiati che ha ampliato la tipologia di attività finanziabili riconoscendo anche mostre, partecipazione a manifestazioni internazionali e residenze d’artista e ha dato la possibilità a curatori, critici e artisti di presentare domanda. Con il secondo consolidiamo il nostro impegno e portiamo a più di 4 milioni di euro i fondi messi a disposizione per il 2019” spiega Federica Galloni, direttore DGAAP.

I primi cinque bandi hanno ricevuto 220 proposte da istituzioni culturali di 60 Paesi, e finanziato con 4 milioni di euro la realizzazione di 40 progetti. Nel 2019, in virtù del successo ottenuto, il bando è stato rinnovato ed ampliato, con uno stanziamento di 3.600.000 euro per i due bandi della nuova edizione.

Italian Council: i progetti che hanno vinto Photogallery14 foto Visualizza

Chi ha vinto il primo bando 2019. Il nuovo Italian Council, tra le principali novità, amplia le tipologie di attività finanziabili, tra queste non solo la realizzazione di opere d'arte, ma anche iniziative come mostre, partecipazione a manifestazioni internazionali o residenze all'estero.

Vincitori secondo bando Nuovo Italian Council Visualizza

I progetti vincitori del bando dello scorso 4 aprile da 1,7 milioni di euro per queste nuove tipologie sono stati presentati da: Associazione Culturale Ottovolante, Kunstmuseum Luzern, Steirischer Herbst Festival GMBH, La Biennale de Lyon. Vedranno coinvolti: Stefania Noemi Artusi, Marion Baruch, Stefano Cagol, Riccardo Giacconi, Davide Mancini Zanchi, Andrea Masu, Giovanni Rendina e Nico Vascellari.

Per i progetti relativi alla realizzazione di opere d'arte sono stati invece selezionati i lavori di: Mario Airò, Ettore Favini, Flatform, Christian Fogarolli, Andrea Mastrovito, Marzia Migliora, Maria D. Rapicavoli – MDR, Namsal Siedlecki, Giulio Squillacciotti, Emilio Vavarella e Zimmerfrei. Presentati rispettivamente da: Fondazione Malvina Menegaz per le arti e le culture, Associazione Culturale Connecting Cultures, Museo Nazionale del Cinema, Associazione Culturale TRA - Treviso Ricerca Arte, Associazione Culturale Casa Testori, Fondazione Galleria D'Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella - Museo MA*GA, The Shelley and Donald Rubin Foundation for the 8th Floor, Fondazione Pastificio Cerere, Associazione Culturale Careof, Associazione Culturale Ramdom e Associazione Culturale ON.

Per il nuovo bando possono presentare domanda di partecipazione artisti, curatori, critici, musei, enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, fondazioni, comitati formalmente costituiti e associazioni culturali, purché tutti no profit e ogni progetto dovrà prevedere la collaborazione con realtà internazionali e/o una fase di promozione all'estero. Le informazioni sul bando si possono scaricare: http://www.aap.beniculturali.it/italian-council-2019_NEW_3.html

Per partecipare è necessario registrarsi al sito http://www.aap.beniculturali.it/italiancouncil/ e caricare la domanda e i moduli allegati, fino alle ore 12 del 30 settembre 2019.