Per il secondo round della Brexit i mercati premiano la sterlina

Ma anche l'UE ha molto da perdere se non riuscirà a preservare un rapporto privilegiato col Regno Unito. Infatti, pur essendo acquirente netto di servizi (intorno ai 30 miliardi di euro l'anno), l'Europa esporta in UK un'enorme quantità di beni (circa 100 miliardi di euro l'anno) a cui la sua fragile economia non può rinunciare senza criticità.

Di contro una grossa fetta dell'export britannico è extra-UE, a partire dagli Stati Uniti che nel 2018 hanno acquistato beni made-in-UK per 51 miliardi di sterline. E Johnson punta a chiudere al più presto un nuovo accordo commerciale con Trump, addirittura prima che con la stessa Europa. Senza contare lo sconfinato mercato cinese con cui gli inglesi hanno già relazioni finanziarie molto robuste: la City è la più grande piazza di offshore dello yuan dopo la Cina stessa (a Londra sono quotate oltre 110 dim sum bond, ossia obbligazioni denominate in yuan ma emesse fuori dalla Cina) e a giugno 2019 è partita l'iniziativa Shangai-London Stock Connect che rafforza il legame tra le due piazze finanziarie.

Nelle relazioni con la Cina Trump potrebbe creare qualche problema, ad esempio chiedendo al Regno Unito di non fare accordi con economie non di mercato – come quella di Xi-Jinping – come condizione per siglare un accordo di libero scambio USA-UK. Ma simili richieste dovrebbero comunque passare la prova di un ennesimo negoziato e, se alla fine lo stesso Trump ha trovato il compromesso con Pechino, significa che l'appetibilità del mercato interno della Cina e della sua enorme montagna di risparmio non va sottovalutata. Difficile che il Regno Unito – primo paese a designare un inviato speciale per l'iniziativa sulla Nuova Via della Seta – si lasci estromettere.

In aggiunta, negli ultimi quattro anni, la finanza britannica – per quanto colpita dall'affaire Brexit – lo ha progressivamente metabolizzato con varie mosse tra cui l'aumento degli avamposti in Europa (che si sono sommati ai numerosi già presenti in paesi come Repubblica d'Irlanda e Lussemburgo) e l'apertura di linee di credito in valuta (currency swap lines) tra la Banca d'Inghilterra e le altre principali banche centrali del pianeta (350 miliardi di yuan quella con la banca centrale cinese).

Tutti aspetti su cui l'Europa dovrà riflettere con attenzione.

Per ora la Commissione Europea ribadisce l'importanza di mantenere standard di qualità su prodotti e del giudizio di equipollenza sulla prestazione di servizi finanziari nei paesi UE da parte di intermediari inglesi come condizione per arrivare a un accordo senza tariffe e senza quote. Intanto però Johnson tiene la barra dritta. L'uomo che di fatto ha piazzato in mare il confine tra le due Irlande mira a trasformare Londra in una “Singapore sul Tamigi”. Progetto senza dubbio ambizioso che rilancerebbe la City come la più grande piazza finanziaria internazionale del mondo all'insegna della deregulation e della detaxation, limitando all'osso la corporate tax e azzerando i prelievi su dividendi e guadagni in conto capitale.