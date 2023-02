Per separazioni e divorzi dal 1° marzo tutte le difese precedono la prima udienza

Dunque, i temi afferenti la separazione personale e lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (così come tutti gli altri temi del contenzioso di famiglia) seguiranno la nuova disciplina. E l’ampiezza delle novità introdotte costringe gli operatori del contenzioso di famiglia a ripensare strategie e prassi.

Il ricorso

Le novità partono dalla forma della domanda di separazione o di divorzio, che andrà proposta con ricorso.

La riforma supera l’organizzazione del processo delle crisi familiari in due fasi: la fase presidenziale, in cui sono chiesti al giudice i provvedimenti provvisori e urgenti a tutela delle parti deboli, e la successiva fase di approfondimento istruttorio. Questo schema viene sostituito con un giudizio che impone alla parte istante di indicare da subito – quando in molti casi la convivenza tra i partner non è ancora cessata – i «mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi» e i «documenti che offre in comunicazione», come indica la lettera f) dell’articolo 473-bis.12.

Non solo, in base al comma 3 dello stesso articolo, «in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori» al ricorso occorre allegare le informazioni di carattere patrimoniale e reddituale riassunte dalla nuova norma con:

a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;