Per le serie tv e il cinema sinergia tra gli artigiani e le Film Commission

In pratica, l’attrattività del territorio può risultare amplificata se qui le produzioni possono trovare oltre ad agevolazioni fiscali o sostegno economico ai rispettivi progetti, anche servizi di qualità. Se poi la sinergia si estende a tutta la macroregione, può avere un effetto moltiplicatore di opportunità. Le occasioni non mancano. «Film Commission e Fondo audiovisivo del Friuli Venezia Giulia esistono dal 2007 e si rapportano con una quarantina di imprese del territorio, oltre che con chi viene da fuori. A febbraio, giugno ed ottobre solitamente arrivano i nostri bandi per permettere alle produzioni di organizzarsi», afferma Paolo Vidali, direttore del Fondo.

«La Film Commission del Veneto è arrivata quasi per ultima in Italia. Come direttore mi sono insediato a febbraio 2020», racconta Jacopo Chessa, ricordando come la Regione abbia sostenuto nel periodo il cinema con due bandi finanziati con fondi Por Fers per oltre 8 milioni di euro generando 38 progetti.

«Tra le strategie che stiamo mettendo a punto, il finanziamento per lo scouting di location in fase di preproduzione, in modo da promuovere anche le ambientazioni meno conosciute e un programma di formazione delle maestranze «molto spesso insufficienti sul territorio o difficilmente rintracciabili«, spiega. Inoltre, per incentivare gli investimenti da parte delle imprese, specializzate anche nei comparti economici più distanti dall’audiovisivo, la settimana scorsa Regione, Film Commission, Unioncamere veneti e Cuoa business school di Altavilla Vicentina hanno promosso il webinar «Cinema e Impresa. Elementi per un incontro virtuoso», nel corso del quale sono state illustrate, tra l’altro, agevolazioni finanziarie e modalità di partecipazione ai costi delle produzioni, da considerare come opportunità di investimento e comunicazione, in particolare sul territorio veneto.

«Si tratta di un appuntamento proposto per la prima volta in questi termini», osserva Chessa. Ai partecipanti è stato evidenziato come il comparto della produzione audiovisiva sia stato in grado, nell’ultimo anno, di resistere alle costrizioni imposte dalla pandemia, facendo fronte a una domanda di contenuti aumentata dalla fruizione unicamente casalinga e dall’esplosione delle piattaforme. Partecipare a vario titolo ad un lavoro di qualità può quindi rappresentare un investimento in comunicazione ed immagine, agevolato anche fiscalmente, che le imprese trivenete possono prendere in seria considerazione.