Inps, per i servizi online arriva il delegato con Spid o Cie

Dal 16 agosto ogni cittadino potrà delegare un’altra persona, in possesso di identità digitale, a operare per conto suo nei confronti dell’Inps. Per identità digitale si intende Spid, carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi. Questa nuova possibilità risponde alle esigenze di diverse categorie:

- persone che non riescono a usare da soli i servizi online o comunque preferiscono affidarsi a una persona;

- esercenti la potestà genitoriale;

- tutori, curatori, amministratori di sostegno che rappresentano altri individui.

La nuova opzione viene resa disponibile anche in vista dell’addio, dal prossimo ottobre, della possibilità di accesso tramite codice fiscale e Pin (codice identificativo personale). Già da ottobre scorso non vengono rilasciati nuovi Pin e Inps si è limitata a rinnovare quelli esistenti. Dall’autunno questa modalità di accesso rimarrà disponibile solo per i cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano.