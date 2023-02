Per il settore farmaceutico visioni strategiche e interventi strutturali

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Secondo i dati dell’Agenzia italiana del farmaco di gennaio 2023, sono 3.198 i farmaci con difficoltà di reperibilità (+66 rispetto al rilevamento di dicembre), anche se nel 54% dei casi si tratta di una cessazione nella produzione, il che implica la sostituibilità del singolo farmaco con altri e le reali carenze riguardano pochi farmaci e princìpi attivi che arrivano dall’estero, in particolare da India e Cina.

Ad alimentare questa situazione (a cui si aggiungono criticità legate anche alle forniture per il packaging dei farmaci, con difficoltà di approvvigionamento di carta, vetro, plastica, alluminio e altre materie prime critiche) concorrono sicuramente il forte incremento della domanda di farmaci per trattare il Covid-19 a domicilio e una sindrome influenzale “più pesante” del passato, ma anche la significativa esposizione del settore farmaceutico nei confronti di Cina e India: a questo quadro va ad aggiungersi la nuova ondata pandemica in Cina, che sta condizionando produzione e consumi nel Paese. Vanno considerate, inoltre, le criticità aggiuntive nella distribuzione dei farmaci a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti.

Allo stato attuale, l’aumento dei costi sostenuti dalle aziende del farmaco – secondo i dati di Farmindustria, si sono registrati aumenti del 600% dei costi dell’energia e del 50% dei prezzi dei fattori primari per la produzione e degli imballaggi – rischia di penalizzare in maniera significativa l’intero comparto. Alle aziende del settore, infatti, non è permesso rivedere al rialzo, anche temporaneamente, il prezzo dei farmaci fissati a seguito della procedura di negoziazione con l’Autorità regolatoria, in un momento in cui altri beni di prima necessità quali pane e pasta hanno registrato aumenti, su base annuale, pari rispettivamente al 21% e al 16 per cento.

Se in Italia l’unica azione intrapresa al momento è stata l’attivazione, da parte del ministro della Salute, lo scorso 11 gennaio, di un Tavolo tecnico permanente sull’approvvigionamento dei farmaci per definire la reale entità del fenomeno e avanzare proposte risolutive, altri Paesi hanno risposto con maggior velocità e pragmaticità a questa situazione che a tendere può portare al ridimensionamento di uno dei comparti più strategici per la crescita e la competitività dell’Europa.

Si pensi, ad esempio, alla Germania che, consapevole del valore del settore per la competitività dell’intero Paese, ha imposto alle “casse-mutua” la sospensione per 3 mesi, a partire da febbraio, del prezzo di rimborso fisso per 180 farmaci attualmente soggetti a forte carenza. Si tratta di una misura che mira a sostenere le aziende farmaceutiche fino a quando l’evoluzione del contesto economico e geopolitico consentirà loro di risolvere i problemi di produzione e distribuzione dei farmaci. Peraltro, già lo scorso anno il ministero della Salute tedesco aveva avviato delle riflessioni atte a rivedere le procedure di negoziazione dei prezzi dei farmaci ma le tempistiche di revisione della governance, inconciliabili con l’emergenza che si è intanto manifestata, hanno spinto il Governo alla veloce adozione di questa misura.