Per Sicilia e Sardegna il principio di insularità

Trasporti, infrastrutture ed energia

Tre gli ambiti che potranno giovarsi dell'applicazione del principio di insularità: si tratta del sistema dei trasporti, di quello delle infrastrutture e quello dell'energia.

Un elemento che, come chiarisce Cossa, potrebbe andare a supportare gli interventi per la cosiddetta continuità territoriale che ora deve sempre passare al vaglio dell'Europa per evitare che le misure compensavite possano essere considerate aiuti di Stato.

Non si parte subito

Il principio di insularità non sarà comunque immediatamente applicabile ma dovrà essere tradotto in pratica con procedimenti attuativi.«Con l'inserimento del principio di insularità in Costituzione non risolveremo tutti i problemi relativi alla condizione geografica di insularità e non libereremo le potenzialità dell'essere noi isola al centro del Mediterraneo - dice Romina Mura, presidente della Commissione lavoro alla Camera dei deputati -. Però introdurremo nel dibattito politico su regionalismo differenziato e specialità autonomistica che oramai va avanti da decenni, in modo particolare dalla riforma costituzionale del 2001, un importante elemento di chiarezza. Non è pensabile sdoganare una competizione alla pari fra Regioni che pari non sono».

Ciascuna Regione dovrà poi giocare la propria partita. «Nel nostro caso (Sardegna, nda) - conclude Mura - si dovrà, vista la nostra particolare condizione di autonomia, giocare questa carta e coniugarla con le nostre prerogative, già riconosciute in sede statutaria. Sia nel rapporto con lo Stato, sia nella riorganizzazione territoriale interna. E sarà nel contempo un ulteriore strumento con cui come Governo nazionale potremo incidere nella modifica della normativa europea in materia di aiuti di stato e concorrenza».