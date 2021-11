Per il sincrotrone «tascabile» un progetto da 500 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un investimento da mezzo miliardo di euro per un progetto che è una sfida innovativa: sviluppare un super acceleratore di particelle subatomiche al plasma in grado di ottenere energie superiori rispetto a quelle raggiunte dagli attuali acceleratori da impiegare nell’industria, nel settore farmaceutico e in quello biomedico. Il tutto attraverso un sistema in cui i costi ridotti si uniscono a strumenti di dimensioni compatte ma altamente efficienti.

Un progetto all’avanguardia

È quanto prevede il progetto denominato EuPRAXIA, (European Plasma Research Accelerator with eXcellence In Applications) che prevede un investimento di circa 500 milioni del Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca ESFRI di cui 108 dal Ministero dell’Università e Ricerca. A portarlo avanti, l’Enea e i ricercatori del centro di Frascati, l’INFN che è capofila, il Cnr, le università di Roma Sapienza e Tor Vergata ed Elettra Sincrotrone Trieste.

Loading...

In Puglia il futuro della cura dei tumori con protoni

Tra ricerca, medicina e biotecnlogie

Gli acceleratori di particelle, come rimarcano gli esperti, nascono come elemento propulsore del progresso della scienza: «Oltre a fornire un sofisticato strumento d’indagine della materia e dell’universo - chiariscono dall’Enea - sono impiegati in diversi settori della ricerca di base ed ampiamente diffusi in ambiti applicativi, come l’industria e la biomedicina».

Costi ridotti ed efficienza

«Questo progetto risponde alla crescente esigenza di disporre di acceleratori di dimensioni ridotte - spiega Federico Nguyen ricercatore presso il Laboratorio di Teoria, Simulazione e Modellistica dell’Enea -, per un utilizzo più diffuso, capillare e una gestione più semplice, con prestazioni più performanti, possibilità di nuovi ambiti applicativi e minori costi di costruzione, manutenzione e di personale rispetto ai circa 30mila modelli in attività».

Il punto di partenza

Da tempo i ricercatori dell’Enea lavorano al progetto che prevede la produzione di una «sorgente compatta di luce laser ad alta risoluzione basata su accelerazione compatta di elettroni». «Adesso siamo alla fase progettuale, nel senso che si sta lavorando per il progetto tecnico - aggiunge ancora il ricercatore -. È già stato consegnato un progetto concettuale, ossia l’idea di base e stiamo lavorando ai dettagli per una più efficiente e ottimizzata possibile realizzazione tecnica».