Per la smart home nasce la polizza «a consumo» contro i furti

Esauriti i cinque giorni di copertura gratuita offerti al momento dell'attivazione, i consumi vengono addebitati attraverso un wallet ricaricabile appoggiato alla carta di credito del titolare del servizio e si riceve una notifica quando il credito sta per esaurirsi.

L’user experience dentro l’app

A sviluppare il wallet ci ha pensato la scaleup insurtech Neosurance e, come sostiene il Ceo, Pietro Menghi, si tratta di una primizia assoluta in questo settore a livello internazionale: «Ci sono prodotti simili per l'auto o per la micromobilità ma questo è un progetto pionieristico, che nasce da un rete di alleanze comprendente anche soggetti tradizionalmente lontani dal mondo delle assicurazioni, ma molto vicini ai nuovi stili di vita dei consumatori».

Un'applicazione del concetto di open insurance, questa la logica del servizio, che si concretizza con l'integrazione della polizza nel customer journey dell'app Homix di Enel. L'assicurazione, insomma, diventa un pezzo della user experience. «Il nostro plus - spiega Menghi - è quello di portare l'esperienza assicurativa al cliente nel momento del bisogno, quando esce di casa, e di portare la gestione del servizio completamente dentro l'app, dal controllo dei minuti utilizzati alle ricariche del wallet».

All'insegna di intuitività, sicurezza e semplicità d'uso, che sono del resto i cardini di un filone di nuove soluzioni alle quali Neosurance sta lavorando, al fianco di partner di altri settori (retail, utility, telco), per arricchire la propria offerta in ambito casa, salute e mobilità.

Scalabilità oltre i confini

Difficile quantificare oggi quanti saranno i sottoscrittori di Homix Smart Protection. In termini di potenzialità nel breve termine, secondo Menghi, parliamo di decine di migliaia di utenti come target raggiungibile entro i prossimi dodici mesi, anche in relazione alla penetrazione della soluzione Homix nelle case: «L'idea è distribuire il servizio anche nei mercati esteri dove Enel vende la sua piattaforma, a cominciare da Brasile, Romania e Spagna, e oltre il confine della clientela diretta di Enel, in ambito B2B e in collaborazione con altri partner».