Per Snam i gasdotti di Abu Dhabi aprono la porta del Medio Oriente La società italiana unico operatore industriale nel consorzio internazionale che ha investito 10,1 miliardi di dollari nella rete di Adnoc di Sissi Bellomo

(Afp)

La società italiana unico operatore industriale nel consorzio internazionale che ha investito 10,1 miliardi di dollari nella rete di Adnoc

3' di lettura

Con un valore di 10,1 miliardi di dollari è la più grande operazione di M&A dell'anno nel settore dell'energia, oltre che una delle maggiori in assoluto in tempi di coronavirus. E Snam è tra i protagonisti. La società italiana – unico operatore industriale in una cordata di grandi investitori istituzionali – sbarca negli Emirati arabi uniti, mettendo a segno la sua prima acquisizione al di fuori dei confini europei.

Oggetto della transazione sono i diritti di gestione di 38 gasdotti, anche se il gruppo guidato da Marco Alverà preferisce parlare più genericamente di rete, adatta ad accogliere in futuro l’idrogeno da rinnovabili. In pratica si tratta dell’intera infrastruttura per il trasporto di gas nel Paese del Golfo Persico, che il Governo – per fare cassa in un periodo di gravi difficoltà per i produttori di idrocarburi – ha deciso di affidare in parte a soci stranieri, con una soluzione analoga a quella che aveva scelto l’anno scorso per gli oleodotti.

Ad aprire la porta ai capitali privati ancora una volta è la Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), compagnia che negli ultimi due anni ha costruito un rapporto di parnership privilegiato con Eni, che si estende dalla ricerca e produzione di idrocarburi alla petrolchimica, fino allo sviluppo di progetti per la cattura e il sequestro della CO2.

La presenza tricolore negli Emirati ora si rafforza con Snam, che entra in un business regolato – praticamente a rischio zero, tra remunerazione a tariffa e dividendi – con un’operazione che a prima vista sembra più consona a un fondo sovrano o a una società di private equity.

Proprio a questo identikit corrispondono in effetti gli altri soci del consorzio che si è aggiudicato il 49% di Adnoc Gas Pipeline Assets, società ad hoc valutata nell’insieme 20,7 miliardi di dollari: capofila, con una quota del 40%, è la statunitense Global Infrastructure Partners (Gip), cui si affiancano – con il 12% ciascuno, al pari di Snam – Brookfield Asset Management, il fondo sovrano di Singapore (Gic), l’Ontario Teachers’ Pension Plan e la sudcoreana NH Investment & Securities.