Per Somec maxicommessa negli Usa

Una nuova commessa del valore complessivo superiore a 73 milioni di dollari: la più grande mai ottenuta, sia per Fabbrica che per il Gruppo. Somec Spa, società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana e specializzata nell’ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell’ingegneria civile e navale, si è aggiudicata tramite la propria controllata statunitense Fabbrica LLC una nuova commessa per la realizzazione di edifici a destinazione commerciale, che ospiteranno laboratori e uffici, a Cambridge nel Massachusetts (USA).

Il progetto, curato dallo studio Pickard Chilton, verrà realizzato in Binney Street e consiste di due immobili di 19 piani ciascuno.Fabbrica LLC, nello specifico, curerà la progettazione e l'ingegnerizzazione di 42 mila metri quadrati di facciate continue. L'inizio dei lavori è

previsto nel primo trimestre 2023; un edificio sarà completato nel 2024 e il secondo

nel 2026.

Fabbrica LLC è controllata dal 2018 da Somec, che ha di recente incrementato la propria

partecipazione nell'azienda fino al 70,9% del capitale; una realtà che sta allargando il proprio presidio nel mercato statunitense grazie alle commesse e collaborazioni registrate negli ultimi mesi, e contribuisce in maniera sempre più significativa allo sviluppo della divisione dedicata ai Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili.

Il portafoglio ordini totale del Gruppo al 30 giugno 2022 risulta pari a 923 milioni di euro.Da gennaio 2022 ad oggi le commesse acquisite risultano pari a circa 217 milioni di euro.

«Questa nuova commessa conferma la validità del nostro investimento negli Stati Uniti e la capacità dell'azienda di competere e ottenere contratti sempre più prestigiosi. La struttura e le competenze del nostro team ci consentono di poter puntare a incrementare la nostra presenza nel mercato immobiliare statunitense, che è al centro di investimenti significativi per migliorare le performance energetiche e di sostenibilità di tutti i grandi edifici - sottolinea Oscar Marchetto, presidente di Somec - Sono sempre più convinto che il gruppo Somec sia nelle condizioni migliori per cogliere le enormi opportunità di crescita che questo business assicura e continuerà ad assicurare nel prossimo futuro».

Somec ha sede a San Vendemiano (TV) e ha società negli Stati Uniti, Slovacchia, Cina e Canada; impiega circa 800 persone e ha fatto registrare un fatturato di 258,5 milioni di euro nel 2021. Nel febbraio scorso è stata costituita la nuova società Mestieri Srl per ampliare il business della capogruppo e rafforzarne la divisione di progettazione e creazione di interni di alta gamma.

Mestieri, controllata al 100% da Somec Spa, nasce con l'intento di realizzare progetti chiavi in mano relativi a interni di pregio, valorizzando le competenze e il saper fare di diverse realtà artigiane altamente specializzate nella lavorazione di vari materiali, dai metalli ai marmi, passando per legni pregiati, pelli e tessuti. Sono seguite l’acquisizione del 65% del capitale sociale di Budri (una delle eccellenze mondiali nella lavorazione del marmo), tramite Mestieri, e l’esercizio dell’opzione call sul 20% di Total Solution Interiors (TSI), di cui il Gruppo ora controlla l’80%. Entrambe le operazioni si inseriscono nel rafforzamento della divisione degli interiors personalizzati.