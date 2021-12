Per la sottoscrizione di minibond 120 milioni nella Finanziaria regionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Secondo gli esperti, nel contesto della crisi da Covid -19, il ricorso a strumenti di finanziamento alternativo e complementare al canale bancario tradizionale, quali minibond e basket bond, permette alle imprese in difficoltà di reperire la liquidità necessaria a finanziare gli obiettivi di medio - lungo periodo, soprattutto in vista di una ripresa dell’economia.

Finlombarda è attiva come investitore istituzionale nel mercato dei minibond con una propria iniziativa rivolta alle Pmi e midcap lombarde e in compartecipazione con Cdp con un programma di basket bond dedicato alle imprese aderenti al private market Elite (Gruppo Euronext). Ad oggi sono otto le operazioni concluse con l’iniziativa “Minibond” per un valore complessivo di investimenti a favore del territorio pari a oltre 60 milioni di euro. Tra queste le più recenti hanno riguardato le aziende Retex Spa, tech-company di Milano specializzata nella fornitura di servizi IT per il retail, e Ambrosi Spa, con sede nella provincia di Brescia, attiva nella produzione e commercializzazione di Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Nel primo caso si è trattato di un’operazione che ha visto l’utilizzo combinato di un basket bond (ELITE Basket Bond Lombardia) e di un minibond “standalone”, entrambi sottoscritti da Finlombarda con altri investitori istituzionali, tra i quali CDP e Veneto Sviluppo, per un importo complessivo di 10 milioni di euro e con Banca Finint come “sole arranger”; nel secondo caso, del collocamento di un minibond da 12 milioni garantito dai prodotti DOP in stagionatura a magazzino e in co-investimento con CDP. L’iniziativa Minibond prevede la sottoscrizione da parte di Finlombarda di una quota pari al 40% e non superiore a 5 milioni di euro di minibond con importo minimo di un milione e durata da tre a dieci anni, emessi da imprese attive di ogni dimensione (con la sola eccezione delle micro-imprese) e con una sede legale o una sede operativa nel territorio lombardo. Le risorse messe a disposizione sono 120 milioni dalla finanziaria regionale per la sottoscrizione di minibond, alle quali si aggiungono le risorse finanziarie dei co-investitori. La finalità è finanziare i programmi di sviluppo e crescita in Italia e all’estero delle emittenti. Da quest’anno, una quota del plafond di 50 milioni di euro è destinata a imprese che adottano comportamenti sostenibili in ambito ambientale e sociale. Tra gli istituti di credito che hanno aderito all’iniziativa Minibond, compare UniCredit. Per richiedere la sottoscrizione di Finlombarda, è possibile scrivere a: minibond@pec.finlombarda.it.