Per spegnere gli altiforni dell’ex Ilva non basta schiacciare «off»: ecco perché

La riaccensione

I danni possono essere legati anche alla riaccensione. Di norma una fermata, di solito per ragioni di manutenzione, non dovrebbe superare i 10-15 giorni. Una sosta può comunque essere gestita: la stessa ArcelorMittal ha recentemente deciso di fermare un altoforno in Polonia, spiegando che lo stesso aveva già subito uno stop di alcuni mesi in passato senza riportare danni irreparabili e, per restare a Taranto, l’altoforno 5 è stato fermato in questi anni, in attesa di un rifacimento (così come altri impianti sono stati spenti e riavviati nella storia recente). Si tratta, comunque, sempre un’operazione che deteriora la qualità del refrattario e pregiudica, nelle settimane successive a un’eventuale ripartenza, la produzione. In generale, per il buon funzionamento dell’impianto e per una conservazione in buono stato, maggiore è la durata della fermata, maggiori sono i problemi alla ripartenza.

