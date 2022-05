Per le strade di Milano, la casa mobile di How to Spend it per una pausa-deluxe

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un van allestito come un salotto mobile, dove sperimentare un momento di lusso e relax in mezzo alla frenesia del traffico e degli appuntamenti, e un'app per seguire le tante iniziative e per continuare la scoperta in modo interattivo. In occasione del Salone del Mobile , How to Spend it si mette in viaggio per le vie di Milano.

E sarà the place to be, posizionato nei punti nevralgici della Design Week. Se all'angolo di una strada, in una piazza, di fronte a una vetrina vedete parcheggiata la nostra casa su quattro ruote, allora è tempo di fermarsi perché lì c'è qualcosa di interessante da vedere, fare, sperimentare, conoscere. Dentro e fuori, in strada e nello showroom che l'autocaravan di How to Spend it segnala.

Il suo nome ha già il sapore dell'avventura: Marco Polo di Mercedes-Benz, un miniappartamento dove sarete accolti per il tempo di un regalo: una pausa di piacere, nella privacy di uno spazio con vetri oscurati, comodamente seduti sulle poltrone in pelle e l'esperienza immersiva di cinque minuti di storytelling, da ascoltare a occhi chiusi: un podcast, Pillole di Design, a cura di Nicoletta Polla-Mattiot, perché a bordo del nostro van gli oggetti parlano, si animano, diventano persone e raccontano storie.

Se le due categorie del lusso sono il tempo e la personalizzazione, nella casa mobile di Htsi ogni ospite potrà lasciare il suo segno e votare quello che ama. Un sondaggio divertente come un gioco: a ciascuno la scelta che meglio lo rappresenta.

Così a tutti i lettori che saliranno a bordo di Marco Polo, verrà offerto un “seme” di futuro, reale e virtuale, come racconta la copertina verde di How to Spend it di maggio e riceveranno in regalo il giornale in una speciale bag personalizzata e ricca di gadget e sorprese. Un invito a seminare, coltivare, crescere: sbocciare e far sbocciare.