Per tassare la finanza servono prelievi infinitesimali alla fonte

Per sfuggire alla trappola dell’austerità che peggiora il male, oggi si impone un passaggio assai delicato, imperniato su un significativo spostamento dell’onere fiscale dalle persone alle cose, da imposte sul reddito e su lavoro a imposte indirette, che intaccano solo marginalmente il potere d’acquisto delle famiglie e delle imprese. Naturalmente con l’accorgimento di neutralizzarne l’inevitabile effetto regressivo tramite accorte rimodulazioni della base imponibile e delle aliquote per rispettare il principio costituzionale della progressività (art. 53): un argomento su cui cedo il campo a chi ha serie competenze in scienza delle finanze.

Quanto alla semplicità e potenza dello strumento, basta evitare di addentrarsi nel ginepraio delle distinzioni tra finalità del trasferimento (commerciale, finanziario, assicurativo) e tipologia dello strumento (azioni, obbligazioni, quote di fondi, proliferazione di derivati, soggetto giuridico coinvolto…). Le forme di Tobin tax finora tentate con deludenti risultati dai vari Paesi si sono per lo più concentrate sugli scambi di titoli quotati sui mercati regolamentati e Over the counter (Otc), nonché sull’attività di High frequency trading (Hft). Una Tobin tax con aliquote dello 0,1-0,2% sugli scambi di azioni di società con valore superiore a 1 milione di euro – come nell’esperienza britannica e di alcuni Paesi europei – genera un gettito del tutto inadeguato all’obiettivo di cui sopra, al massimo di 4-5 miliardi all’anno e in media assai meno.

Un prelievo automatico sulle transazioni finanziarie cross-border di qualsiasi natura, magari con una soglia minima di ammontare, quasi invisibile sulle singole operazioni (non certo soggetto a versamento tramite modelli F24 come in Italia dal 2013) sarebbe facilmente implementabile nel sistema bancario europeo e potrebbe rassicurare non poco i mercati circa la sostenibilità dei debiti pubblici. Per l’Italia in particolare, dove l’economia è fortemente integrata con l’estero, si potrebbe forse intaccare la persistente aspettativa dei mercati di parziale default dello Stato che è oggi riflessa nello spread di 100-200 punti-base a cui il Tesoro deve rassegnarsi a ogni emissione di debito pubblico.

Una dettagliata panoramica sulla Tobin tax in alcuni Paesi europei, a cura di Giovanni Guazzarotti del Servizio stabilità finanziaria della Banca d’Italia, risale al 20 febbraio 2014. Questa e altre analisi in sede di Banca centrale europea, trovano come effetto indesiderato di simili tasse sugli scambi internazionali di titoli un aumento della volatilità sui titoli medesimi, nonostante specifici disincentivi fiscali all’Hft. Non si vede perché invece non disegnare meccanismi automatici di prelievo alla fonte con aliquote infinitesimali che colpiscano tutte le transazioni finanziarie fra soggetti non residenti, a prescindere dalla loro finalità e dal particolare titolo.