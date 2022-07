«Per taxi e Ncc quote marginali in Italia, Uber in campo per far crescere tutti»

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

«Studi internazionali stimano che il mercato italiano di taxi e Ncc valga in tutto 1,3 miliardi di euro, lo 0,7% del Pil contro l’1,3% della Germania, l’1,4% della Francia, l’1,8% dei Paesi Bassi, il 3,5% del Regno Unito. Il mercato del trasporto pubblico non di linea vale quindi in Europa mediamente da due a cinque volte quello che vale in Italia».

Lorenzo Pireddu, general manager per l’Italia di Uber, parla in questa intervista al Sole 24 Ore delle cose che stanno accadendo in questo segmento di mercato del trasporto: l’accordo storico firmato da Uber con il consorzio ItTaxi che può contare su 12mila tassisti in 90 città italiane; la discussione in Parlamento della riforma delle regole per il servizio taxi all’interno del disegno di legge concorrenza (articolo 10); lo sciopero dei tassisti proclamato per martedì 5 e mercoledì 6 luglio proprio contro quella riforma.

Loading...

«La quota molto bassa di taxi ed Ncc - dice Pireddu - è uno dei fattori di arretratezza della mobilità urbana in Italia: lascia insoddisfatta una quota strutturale di domanda, contribuisce al tasso elevato di motorizzazione privata e al livello di inquinamento delle nostre città». Uber è un operatore tecnologico globale, presente in 10mila città di 71 Paesi nel mondo. In Italia dal 2013, partito da Roma e Milano, ora è presente anche a Bologna, Torino, Firenze, Palermo e Catania con il servizio Black per gli Ncc. A Torino ha esordito l’alleanza con i taxi, poi estesa a Napoli e ora a Roma.

Partiamo dall'accordo storico che avete firmato con ItTaxi. Il punto qualificante è a Roma, dove opera la cooperativa Radiotaxi 3570 di Loreno Bittarelli, la più numerosa della capitale. Uber e Bittarelli: il diavolo e l'acqua santa, verrebbe da dire.

È vero, è un'alleanza di rottura rispetto al passato perché fondata su un approccio di mercato che per la prima volta è condiviso anche da loro. Noi non abbiamo mai avuto un atteggiamento ideologico, abbiamo sempre riconosciuto il valore delle cooperative e dei consorzi. Non abbiamo mai creduto che Ncc e taxi fossero due mondi in contrapposizione. Noi mettiamo al centro l’utente e, se accettiamo questa prospettiva, Ncc e taxi sono semplicemente operatori che soddisfano due parti distinte della domanda.

Bittarelli ha detto in una intervista al “Foglio” che «il futuro sono gli accordi con piattaforme come Uber»; altri tassisti continuano a vedervi come

il nemico storico. Avete spaccato la categoria, lo sciopero proclamato per il 5 e 6 sarà un test.

Il nostro obiettivo non è spaccare la categoria dei tassisti, ma diffondere il più possibile la nostra tecnologia e il nostro servizio. Il nostro Ceo mondiale ha detto che il nostro obiettivo è collaborare con tutti i taxi del mondo. Quanto alla spaccatura della categoria e all’adesione allo sciopero, ognuno è libero di scegliere da che parte stare. Certe ostilità nei nostri confronti risalgono forse a Uber Pop, un’esperienza morta e sepolta non solo per le sentenze dei tribunali italiani e per la legge, ma anche per la nostra virata strategica che risale ormai a cinque anni fa.