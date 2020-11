Per Tecnocasa prezzi residenziali in discesa (-1%), ma a Milano salgono Secondo il network immobiliare la pandemia da Covid-19 stravolge le esigenze e la quotidianità delle famiglie. Le compravendite in via di ripresa, forte l’impatto sugli affitti di Paola Dezza

(agefotostock / AGF)

Secondo il network immobiliare la pandemia da Covid-19 stravolge le esigenze e la quotidianità delle famiglie. Le compravendite in via di ripresa, forte l’impatto sugli affitti

5' di lettura

Il mercato immobiliare che si era appena lasciato alle spalle un decennio di crisi è stato travolto dal Coronavirus. E lo sentiamo ancora di più oggi per via di questo nuovo lockdown addolcito, ma pronto a inasprirsi se i contagi non caleranno. «Il Covid-19 ha spiazzato certezze e indotto cambiamenti repentini negli stili di vita degli italiani, che si sono ritrovati costretti a chiudersi in casa, a lavorare in smart working, a familiarizzare con la Dad insieme ai figli e a trasferire la vita sociale su uno schermo» sintetizza Fabiana Megliola, ufficio studi Tecnocasa nella conferenza dedicata al mercato immobiliare.

«Le città si sono improvvisamente svuotate dai cittadini e dai tanti turisti che ogni anno affollavano le nostre strade. E così le mura domestiche sono diventate un rifugio, in grado non solo di difendere i nostri capitali, ma anche la nostra salute e quella altrui» prosegue.

Loading...

Compravendite in pesante calo per la chiusura della scorsa primavera



Le conseguenza sul mercato immobiliare sono chiare dai numeri. Il dato più evidente è il ridimensionamento dei volumi di compravendita dovuti alla chiusura forzata e, in parte, alla contrazione degli investimenti, soprattutto quelli con finalità turistica, realizzati nelle grandi città.

«Si è fatta più forte la voglia di acquistare casa, di migliorare quella in cui si vive, i cui limiti e pregi sono emersi in modo dirompente in questi mesi - dice Megliola -. Il mercato del credito ha favorito questo passaggio grazie ai bassi tassi di interesse e un maggiore accesso ai mutui, nonostante una più alta attenzione delle banche alla tenuta occupazionale dei potenziali acquirenti.



Il primo effetto dell'emergenza sanitaria si è visto, in prima battuta, sul numero delle compravendite. Nel primo semestre del 2020 le compravendite residenziali in Italia sono state 233.229, con un decremento del 21,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. «Ci sono indicatori positivi sullo stato di salute del mercato - dice Megliola -. I tempi di vendita si sono portati nelle grandi città a 112 giorni, nei capoluoghi di provincia a 149 e infine a 154 giorni nei comuni dell’hinterland delle grandi città. Anche se da settembre stanno salendo di nuovo. Tra le metropoli le tempistiche più lunghe si registrano a Bari (178 gg) e Verona (142 gg). Le città “più veloci” sono Milano (56 gg) e Bologna (57 gg)». La velocizzazione delle transazioni è quindi dovuta alla fine del lockdown e al timore di una nuova chiusura.