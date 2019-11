Per una tecnologia accessibile a tutti: a Torino il primo Festival L’evento organizzato dal Politecnico del capoluogo piemontese punta ad esplorare la relazione tra tecnologia e società con un approccio umanistico e democratico, partendo dal presupposto che la tecnologia è prima di tutto il frutto di un’abilità squisitamente umana, la creatività. di Serena Uccello

3' di lettura

Robert Musil scriveva: «A chi non sa risolvere un integrale o non domina alcuna tecnica sperimentale oggi non dovrebbe più venir concesso di parlare di questioni psicologiche», chiosando così quella divaricazione tra cultura tecnologica e umanistica che in particolare, in Italia, a partire dagli anni ’50 è diventata sempre più ampia. Il nostro Paese fra l’altro sconta l’imprinting dato al pensiero da Benedetto Croce secondo il quale la scienza era come «un libro di ricette di cucina», per non parlare poi della tecnica che ai suoi occhi non contava nulla.

L’attualità racconta una percezione capovolta che tuttavia resta prigioniera di una visione dicotomica e per questo nociva. Massimo Cacciari ad esempio definisce la separazione tra cultura umanistica e scientifica un anacronistico equivoco intellettuale (Il computer di Dio).

La prima edizione del Festival targato Politecnico

Ora Torino, durante il fine settimana del 9 e 10 novembre, ospita la prima edizione del Festival della Tecnologia, una rassegna promossa dal Politecnico di Torino nel 160esimo anniversario dalla sua fondazione: l’Ateneo aprirà le porte dei propri laboratori, Dipartimenti, Centri di ricerca interdipartimentali e collezioni storiche. Oltre 300 i relatori da tutto il mondo che si alterneranno in occasione degli oltre 160 incontri diffusi su tutto il territorio della città.

L’obiettivo è «esplorare la relazione tra tecnologia e società con un approccio umanistico e democratico, partendo dal presupposto che la tecnologia non sia soltanto il risultato di scienza e innovazione, ma sia prima di tutto il frutto di un’abilità squisitamente umana, la creatività, e come tale deve rimanere accessibile e comprensibile a tutti».

Dai big data allo sport: ecco tutti gli appuntamenti

Il programma del Festival è caratterizzato da una forte interdisciplinarità: si parlerà, certo, delle innovazioni tecniche più recenti, ma ampio spazio sarà dato alle implicazioni sociali, ambientali, etiche, economiche, politiche con incontri che tratteranno, tra gli altri temi, di intelligenza artificiale, big data, blockchain, hackeraggio, low-tech, mobilità sostenibile, ecologia, ma anche di cibo, sport, musica, cinema, letteratura, filosofia, religione e spiritualità.