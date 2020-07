Per Telethon record di fondi contro le malattie genetiche. Ora la sfida al coronavirus

Le donazioni dei privati

I numeri innanzitutto sono il biglietto da visita di questa presenza sempre più forte e radicata. «E che è complementare - prosegue Betti - alla ricerca scientifica finanziata con le risorse dello Stato». Il balzo in avanti è dovuto innanzitutto alle donazioni dei privati, come detto sopra. La maratona tv, appuntamento tradizione per la Fondazione, è diventata un canale di raccolta importante ma non più preminente: oggi sul bilancio Telethon pesa per circa 15 milioni di euro.

Cruciale però anche la partita del 5 per 1000 che nel 2018 ha messo a segno un aumento del 18% delle destinazioni nelle dichiarazioni dei redditi degli italiani: un numero che vale più di 4 milioni di euro grazie alla sottoscrizione di oltre 100mila firme. La lentezza del sistema dei versamenti statali è fatto notorio per tutto il mondo del non profit. Ma tra le promesse del Governo al tempo del coronavirus c’è quella di erogare tutto il pregresso entro la fine di quest’anno. Con la chiusura del bilancio 2019 e a metà di un 2020 nero per l’intera economia le tendenze di quest’anno sono già visibili. E come da previsione segnano un rallentamento «che però sarà meno imponente di quanto ci si potrebbe aspettare». La gara di solidarietà verso gli ospedali italiani in trincea contro la pandemia potrebbe quindi pesare poco per le attività della Fondazione nei prossimi mesi.

I progetti finanziati

«In cima alla lista - dice Betti - ci rende orgogliosi la messa a punto di una terapia contro l’Ada-Scid, una immunodeficienza primaria: si tratta di uno dei primi farmaci disponibili a livello mondiale, utile soprattutto per i cosiddetti bambini-bolla, quelli cioè che sono costretti a vivere in un ambiente sterilizzato». Dalla sua nascita la Fondazione Telehton ha finanziato 1.901 progetti (35 l’anno scorso) per un investimento totale di 257,9 milioni di euro, 1.271 gruppi di ricerca e 524 malattie messe sotto la lente. Tutte, ovviamente, nel campo delle patologie genetiche rare.

Altro fiore all’occhiello sono i due centri di ricerca: il San Raffaele-Tiget di Milano e il Tigem di Pozzuoli. «Sono realtà uniche - spiega la Fondazione - che concentrano l’eccellenza dei ricercatori italiani: sono anche dei poli di attrazione per quelli che provengono da altri Paesi». E che segnano un esempio in controtendenza nella fuga dei cervelli dal nostro Paese.